كورونا.. روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية العام وتونس تستبعد الحجر الشامل

ارتفعت أعداد ضحايا "كوفيد-19" منذ منتصف يونيو/حزيران في روسيا، في ظل تردد الكثير من سكانها في التطعيم والتشكيك في اللقاحات التي تم تطويرها محليا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية تسجّل منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في وقت تواجه البلاد تفشي السلالة المتحورة "دلتا"، فيما استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد فرض حجر صحي شامل في البلاد جراء الارتفاع القياسي للمصابين بالفيروس.

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بكورونا في روسيا، في تصريح صحفي، أن البلاد سجلت 25 ألفا و142 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5 ملايين و610 آلاف و941، حسب وكالة تاس الروسية، وبلغ عدد الوفيات جراء المرض اليوم الأحد 663 حالة مقابل 697 وفاة أمس السبت.

وارتفعت أعداد ضحايا "كوفيد-19" منذ منتصف يونيو/حزيران في روسيا، في ظل تردد الكثير من سكانها في التطعيم والتشكيك في اللقاحات التي تم تطويرها محليا، وانتشار سلالة دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند، وهي سلالة شديدة العدوى.

وأثار الانتشار المتسارع لسلالة "دلتا" موجة من المخاوف في الكثير من أنحاء العالم، واتخذت بعض الدول إجراءات، شددت من خلالها القيود، ولوّحت باللجوء إلى الإغلاق مرة أخرى. وأبرز تلك القيود وضعت على السفر بين الدول، والتنقل الداخلي، خاصة مع توقع تسارع انتشار النسخة المتحورة خلال الصيف ومواسم الإجازات.

واستبعدت الحكومة الروسية فرض إغلاق على مستوى البلاد، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضّ السكان مجددا هذا الأسبوع على تلقي اللقاحات، و"الإنصات إلى الخبراء" لا الشائعات.

ومثّل التردد في تلقي اللقاحات تحديا كبيرا للسلطات الروسية، وكانت موسكو أولى مدن البلاد التي تلزم سكانا بالتطعيم، وذكرت سلطات العاصمة الروسية أنه من المقرر أن يتلقى 60% على الأقل من الموظفين في قطاع الخدمات كامل جرعات اللقاحات بحلول منتصف أغسطس/آب المقبل.

قيس سعيد: لا يمكن اللجوء إلى حجر صحي شامل فهناك أشخاص بؤساء إذا لم يعملوا لا يأكلون (الجزيرة)

وضع تونس

وفي تونس، قال الرئيس قيس سعيد مساء أمس، في اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية في العاصمة خصص لبحث الوضع الصحي في البلاد، إن فرض الحجر الصحي جراء تفشي جائحة كورونا سيضر بالفئات الفقيرة، وقال "لا يمكن اللجوء إلى حجر صحي شامل (..) هناك أشخاص بؤساء وفقراء إذا لم يعملوا لا يأكلون".

ووصف الرئيس التونسي وضع بلاده بأنها في حالة حرب، داعيا كل المؤسسات المعنية في الدولة لإيجاد تصور جديد لمواجهة الوضع الصحي الصعب، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاعتبارات العلمية.

وباتت البلاد تسجل في الأسابيع القليلة الماضية إصابات يومية تفوق الـ5 آلاف، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 438 ألفا و945، منها 15 ألفا و261 وفاة، وأكثر من 360 ألف حالة تعاف.

وضع الهند

في المقابل، قالت السلطات الهندية إن البلاد تشهد انخفاضا عاما في عدد الإصابات بعد الموجة الثانية الدامية، والتي أثارت قلقا واستنفارا في العالم بأسره، وتسمح سلطات ثاني أكبر بلدان العالم سكانا باستئناف المزيد من الأنشطة في العديد من المدن.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إنها سجلت 43 ألفا و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و955 حالة وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 30.5 مليونا، وناهز إجمالي الوفيات 402 ألف و5 وفيات.

ووفقا للبيانات الرسمية، تم إعطاء أكثر من 350 مليون جرعة لقاح ضمن حملة التطعيم ضد كورونا على مستوى البلاد، إذ أقرت السلطات الصحية باستخدام 4 لقاحات حتى الآن.

وعلى الصعيد العالمي، تسببت جائحة كورونا بإصابة أكثر من 183 مليونا و416 ألف شخص منذ ظهور الفيروس في آخر عام 2019 في الصين، وقضى الوباء على قرابة 4 ملايين شخص حول العالم، وفقا إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية، وذلك إلى حدود العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.