الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس بغزة ويقتل فلسطينيا بالضفة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية -السبت- موقعين يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ردا على ما قالت تل أبيب إنه استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصواريخ موقعين يتبعان لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أحدهما جنوبي مدينة غزة والآخر شمالي القطاع.

ولم يصدر عن السلطات في غزة بعد تعقيب بشأن القصف الإسرائيلي، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -عبر تويتر- إن طائرات مقاتلة هاجمت موقعا لإنتاج الأسلحة تابعا لحركة حماس، ومنصة إطلاق صواريخ.

وادعى الاحتلال أن الهجمات جاءت ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، وهي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال ترسل باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بدأ الفلسطينيون استخدامها في مايو/أيار 2018 كأسلوب احتجاجي على اعتداءات الجيش الإسرائيلي عليهم.

وذكرت قناة "كان" العبرية (رسمية) أن حريقين اندلعا في منطقة مجلس إقليمي أشكول وكيبوتس بئيري (قرية زراعية)، السبت، ويشتبه أنهما بفعل بالونات حارقة أطلقها نشطاء من غزة.

ولم تذكر القناة إن كان الحريقان أسفرا عن خسائر بشرية أو أضرار مادية أم لا.

ويوم الخميس الماضي، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع في غزة، ضمن ما قالت أيضا إنه رد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وإثر اعتداءات إسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اندلعت مواجهة عسكرية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في غزة، استمرت 11 يوما، وانتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

ولا تزال إسرائيل تواصل اعتداءاتها في القدس، ولا سيما عبر اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى وعمليات هدم لمنازل الفلسطينيين وتهجيرهم لصالح المستوطنين.

كما تمنع إسرائيل إعادة إعمار غزة، وتواصل حصارها للقطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، منذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.

وفي الضفة الغربية، أطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطيني فاردته قتيلا، حسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

وزعم متحدث عسكري إسرائيلي أن الجنود كانوا يحاولون فض المواجهات التي اندلعت بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين من قرية قريبة في الضفة الغربية.

وقال المتحدث إن القوات شاهدت بعد ذلك رجلا يلقي عليهم عبوة ناسفة من فوق سطح مبنى، و"ردت بإطلاق النار على المشتبه به من أجل القضاء على الخطر".

وأكد مكتب الاتصال الفلسطيني مقتل الشاب البالغ من العمر 20 عاما.