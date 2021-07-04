انفجار مرفأ بيروت.. ذوو الضحايا يتظاهرون بذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة

تجمعَ -اليوم الأحد- العشرات من أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت بمناسبة ذكرى مرور 11 شهرا على الكارثة، مبدين استياءهم من التحقيقات الجارية في الانفجار، وطالبوا برفع الحصانة عن أي عضو في مجلس النواب يستدعيه قاضي التحقيق في القضية.

ورفع ذوي ضحايا انفجار بيروت -الذي تسبب بوفاة أكثر من 200 وإصابة أكثر من 6500 آخرين- صور أقرباء لهم قضوا في الانفجار، وعلّقت صور الضحايا على أعمدة على طول رصيف المرفأ، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "دماء شهداء المرفأ توحّدنا"، و"أين أصبحت نتائج التحقيقات؟"، و"لا للتسييس لا للتضييع".

وقالت رغدة الزين (47 عاما) -وهي أم 3 أولاد قضى زوجها عليّ في انفجار المرفأ- "شعوري لا يوصف"، مشددة على أنها فقدت ركيزة المنزل و"كل شيء"، وقالت إن المسؤولين في لبنان "بلا ضمير".

الاستجواب والادعاء

وبعد نحو عام من بدء التحقيقات في الانفجار المروع، لم يتم الإعلان عن أي نتائج، وأعلن قاضي التحقيق طارق بيطار الجمعة الماضي عن العزم على استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.

والدة الياس خوري. السيدة ميراي. تسأل: لماذا الحصانات في هكذا جريمة؟.. الله يرحم الياس . العدالة لكل الضحايا.. ١١ شهر pic.twitter.com/y5Tmn1JpeT — Salman Andary (@salmanonline) July 4, 2021

وشدد المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط على ضرورة التوصل إلى كشف حقيقة ما جرى، واعتبر المتحدث -في كلمة له أثناء التجمع- أن استدعاءات قاضي التحقيق جاءت "كضربة معلم" بالشكل والمضمون، وأثلجت قلوب عائلات الضحايا.

وكُتب على إحدى اللافتات التي رفعت خلال تجمع أقارب الضحايا "حصانة الوزراء ليست لإخفاء الجرائم. لا تمنعوا المحقق العدلي (قاضي التحقيق) من ملاحقتهم".

وكانت وثائق رسمية أظهرت أن مسؤولين كثرا كانوا على علم بمخاطر تخزين مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، بدءا برئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزراء ومسؤولين أمنيين. وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.