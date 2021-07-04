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في أفق اختيار رئيس للمكتب السياسي.. انتخاب العاروري رئيسا لـ"حماس" في الضفة

العاروري انتخب رئيسا لحماس في الضفة الغربية للدورة الحالية 2021-2025 (الجزيرة)
العاروري انتخب رئيسا لحماس في الضفة الغربية للدورة الحالية 2021-2025 (الجزيرة)
4/7/2021

انتُخب صالح العاروري -أمس السبت- رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إقليم الضفة الغربية للدورة الحالية (2021-2025).

وأفاد مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأناضول -فضّل عدم الكشف عن هويته- أنه بانتخاب العاروري تكون الحركة أتمّت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة، قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم الخارج (خارج فلسطين).

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، أُعلن إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحماس في قطاع غزة، بينما انتُخب خالد مشعل رئيسا لإقليم الخارج خلفا لماهر صلاح في 12 أبريل/نيسان الماضي، وحلّ موسى أبو مرزوق نائبا لمشعل.

ووفق المصدر، فإن من المنتظر خلال الأيام القادمة التئام مجلس الشورى العام للحركة (المؤلف من الأقاليم الثلاثة)؛ من أجل انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى منصب قيادي) الذي يشغله إسماعيل هنية منذ 2017.

ويشغل العاروري حاليا منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

والعاروري، هو أسير سابق قضى نحو 18 عاما في السجون الإسرائيلية بالفترة ما بين 1992 و2010، على خلفية دوره في تأسيس الجناح العسكري لحماس "كتائب القسام".

وأُبعد العاروري إلى سوريا فور الإفراج عنه عام 2010، وأقام فيها سنوات قبل أن يغادر إلى تركيا إبان الثورة السورية، فيما يستقر حاليا في لبنان.

وتُجري حماس انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات في ظروف محاطة بالسرية؛ نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.

وبدأت الحركة انتخاباتها الداخلية الحالية في 18 فبراير/شباط لعام 2021.

المصدر : وكالة الأناضول

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