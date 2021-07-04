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كابل ترسل تعزيزات لولاية حدودية لمنع سقوطها بيد طالبان وأميركا قلقة من سرعة تقدم الحركة

ذكر مسؤولون أفغان اليوم الأحد أن طالبان سيطرت على منطقة رئيسية في معقلها السابق ولاية قندهار جنوبي البلاد، وذلك عقب مواجهات ليلية مع القوات الحكومية.

قوات خاصة أفغانية تتجه لإحدى جبهات القتال ضد طالبان (رويترز)
قوات خاصة أفغانية تتجه لإحدى جبهات القتال ضد طالبان (رويترز)
4/7/2021-|آخر تحديث: 5/7/202111:34 AM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إنها أرسلت قوات خاصة اليوم الأحد إلى ولاية بدخشان الحدودية شمال شرقي البلاد لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها طالبان بالولاية، في وقت أعرب قائد القوات الأميركية بأفغانستان عن القلق من سرعة سقوط مناطق بيد الحركة.

وقد وصلت قوات خاصة إلى بدخشان، حسب وزارة الدفاع، لمنع تقدم مسلحي طالبان في مناطق متفرقة من الولاية، مضيفة أن هذه القوات ستبدأ الليلة عملية استعادة المناطق التي سيطرت عليها الحركة. وقال مراسل الجزيرة في كابل ناصر شديد إن 8 إلى 9 مديريات في ولاية بدخشان سقطت بيد طالبان الأسبوعين الأخيرين.

وذكرت طالبان أن مسلحيها سيطروا على مقر مديرية إشكشم بولاية بدخشان. وصرح مصدر أمني للجزيرة أن نحو 300 من القوات الحكومية لجؤوا للأراضي الطاجيكية بعد تدهور الوضع الأمني بولاية بدخشان والواقعة على الحدود مع طاجيكستان.

وقال مراسل الجزيرة في كابل إنه عقب سقوط مديرية إشكشم بيد طالبان، لجأ 300 جندي أفغاني للأراضي الطاجيكية هروبا من ضربات مسلحي طالبان، وأضاف أنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قوات أفغانية إلى طاجيكستان، فقبل 10 أيام وبعد سقوط معبر شيرخان الحدودي بولاية قندوز بيد طالبان، لجأ 130 من أفراد الأمن الأفغاني للأراضي الطاجيكية.

وقال مراسل الجزيرة في كابل إن الرئيس الأفغاني أشرف غني أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الطاجيكي إمام علي لبحث الأوضاع الأمنية في الحدود، وأعرب الأخير عن قلقه من تقدم طالبان بالمناطق الحدودية بين البلدين، إذ يبلغ طول الحدود المشتركة 1360 كلم.

الجنوب أيضا

وفضلا عن تقدم طالبان في مناطق شمالي أفغانستان، قال مراسل الجزيرة إن الحركة سيطرت أيضا في الجنوب على مديرية زوبرك في ولاية بكتيا جنوب كابل والتي سقطت اليوم بيد الحركة.

وكان مصدر أمني أكد للجزيرة في وقت سابق أن مسلحي طالبان سيطروا الليلة الماضية على قاعدة عسكرية، ومركز تدريب للقوات الحكومية، في ولاية وَرْدَكْ جنوب العاصمة.

وأوردت وكالة الأناضول أن القوات الحكومية تصدت اليوم لهجوم نفذه مقاتلو طالبان على قاعدة باغرام الواقعة بولاية بروان، وقال حاكم مقاطعة باغرام "شيرين روفي" إن 20 مقاتلا من طالبان هاجموا نقطة تفتيش للشرطة المحلية بالقرب من القاعدة الجوية.

وأضاف أن قوات الأمن تصدت لمسلحي الحركة بعد أن قتل شرطي ومسلح إثر إطلاق نار متبادل. ولم تعلن طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على أبرز القواعد العسكرية التي كانت تستخدمها القوات الأميركية منذ سنوات.

ولاية قندهار

من ناحية أخرى، ذكر مسؤولون أفغان اليوم أن طالبان سيطرت على منطقة رئيسية في معقلها السابق ولاية قندهار جنوبي البلاد عقب مواجهات ليلية مع القوات الحكومية. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسيطرة طالبان على مقر الشرطة بمنطقة بانجواي وعلى مبنى الإدارة المحلية بالمنطقة، وقال حاكم المنطقة هاستي محمد إن معارك جرت بين طالبان والقوات الحكومية خلال الليل، مما دفع القوات الحكومية للانسحاب.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس ولاية قندهار جان خاكريوال سقوط بانجواي بيد طالبان، متهما القوات الحكومية بأنها "تعمدت الانسحاب". وعقب سيطرة الحركة على المنطقة، فرت عشرات العائلات من منازلها وفق ما ذكره مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وبانجواي خامس منطقة في ولاية قندهار تسقط في أيدي طالبان الأسابيع الأخيرة.

وتقول طالبان إنها تسيطر على أكثر من 70% من الأراضي الأفغانية، بالمقابل يشكك مسؤولون أفغان في ذلك لكنهم يقرّون بأن القوات الحكومية انسحبت من بعض المناطق. ويصعب التحقق من الوضع بشكل مستقل. وتقول الحكومة إن طالبان لم تتمكن حتى الآن من السيطرة على أية ولاية بشكل كامل من ولايات البلاد البالغة 34.

وتشكك الحكومة في سيل الإعلانات المتكررة عن انتصارات على الأرض من قبل طالبان. ويقول وزير الدفاع إن الحركة لا يمكنها الوصول للسلطة عبر القوة.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع إن 40 مسلحا من طالبان قتلوا، وأصيب أكثر من 30 الليلة الماضية، خلال غارة نفذتها في مديرية بَهارَكْ، بولاية بدخشان. وقالت أيضا إن قواتها تمكنت من استعادة مقر مديرية بهارك، بعدما سيطر عليها مسلحو طالبان أمس إثر اشتباكات عنيفة.

وقد ذكرت الوزارة اليوم إن 143 عنصرا من طالبان قتلوا، و121 أصيبوا في عدة ولايات خلال الساعات 24 الماضية.

قلق أميركا

من جهته، قال قائد القوات الأميركية بأفغانستان الجنرال أوستن ميلر إنه من المقلق سرعة فقدان المناطق لصالح طالبان، وأضاف في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية (ABC) أنه لا يريد أن يفقد الأفغان الأمل في وقت تتحرك فيه طالبان عبر البلاد.

وذكر المسؤول العسكري الأميركي أن مستقبل أفغانستان لا يبدو جيدا، في حال كانت هناك نزعة للسيطرة عسكريا.

وفي سياق متصل، قال مسؤول حكومي للجزيرة إن قنصليات إيران وباكستان وتركيا وأوزبكستان أُغلقت بعد تدهور الوضع شمالي البلاد، في حين قالت السفارة الأميركية في كابل إنها ستظل تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس جو بايدن، وليس لديها أي خطط لإغلاق أبوابها.

وأوضحت السفارة الأميركية، في تغريدة على تويتر، أنها واثقة من قدرتها على الاستمرار في القيام بمهامها، وقد وضعت خططا لحماية الموظفين والمنشآت.

من ناحية أخرى، قالت طالبان إن هناك شائعات بوسائل الإعلام وبعض المناطق أن مقاتليها، الذين يسيطرون على مناطق جديدة، يفرضون قيودا على الناس والإعلام والنساء.

وأكدت الحركة أن جميع المدارس والمؤسسات التعليمية تعمل، وأنه يمكن لوسائل الإعلام أن تبث بحياد وحرية في إطار حدود الشريعة.

وأضاف البيان أنه يمكن للعيادات والمراكز الصحية أن تعمل دون أي شروط، كما يمكن للجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات أن تقدم خدمات مجانية للناس. وطمأنت طالبان، في بيانها، التجار والمستثمرين ورجال الأعمال في جميع أنحاء البلاد إلى أنهم وممتلكاتهم سيكونون في أمان.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الحكومية وطالبان، في وقت تنسحب فيه القوات الأميركية من أفغانستان، حيث من المقرر أن يكتمل الانسحاب الأميركي بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق الرئيس بايدن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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