البث الحي
أخبار|سودان

مبعوث مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية قد يكون أول سفير أميركي إلى السودان منذ عقود

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (يسار) ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان يحضران مؤتمرا اقتصاديا في الخرطوم (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (يسار) ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان يحضران مؤتمرا اقتصاديا في الخرطوم (غيتي)
31/7/2021

نقلت مجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركية عن مسؤولين أميركيين القول إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تقليص قائمة المرشحين لمنصب أول سفير أميركي إلى السودان منذ عقود، وإن مسؤول مكافحة الإرهاب يتصدر القائمة.

وقالت المجلة إن جون غودفري، الدبلوماسي المحنك والمختص في شؤون الشرق الأوسط الذي يشغل الآن منصب مبعوث وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، هو المرشح الرئيسي ليكون أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ عام 1996، بعد قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع السودان بدعوى دعمه للقاعدة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عزمها على تطبيع علاقاتها مع السودان بما في ذلك تبادل السفراء في أواخر عام 2019، بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقد أشاد وزير الخارجية الأميركي حينئذ مايك بومبيو بالقرار وعدّه خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن على الرغم من أن الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان بعثت سفيرًا لها إلى واشنطن، فإن إدارة ترامب لم ترد بالمثل.

وأشارت إلى أنه على الرغم من مضي 6 أشهر على توليه الرئاسة، فإن الرئيس بايدن لم يعيّن بعد سفيرا لبلاده إلى السودان، ولكن وزارة الخارجية ستقترح على البيت الأبيض تعيين غودفري في المنصب، وفق ما أدلى به مسؤولون أميركيون للمجلة.

ونقلت فورين بوليسي عن خبراء القول إن الغياب الطويل لسفير أميركي في السودان يؤثر سلبا في العلاقات بين البلدين، ويضيع على واشنطن فرص المساعدة على تشكيل الانتقال الهش نحو الديمقراطية في السودان وإعادة البلد إلى النظام المالي الدولي بعد 30 عامًا من العزلة التي عاشها في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير.

المصدر : فورين بوليسي

حول هذه القصة

المياه تتدفق نحو السودان بشكل طبيعي.. تحسب لفيضانات بإثيوبيا وتحذير روسي من تسييس ملف سد النهضة

قالت السلطات الإثيوبية الأربعاء إنها تتوقع فيضانات قوية تجتاح مناطق واسعة من البلاد. وفي حين أكد السودان أن تدفق المياه من النيل الأزرق عاد لطبيعته، حذرت روسيا مجددا من تسييس أزمة سد النهضة.

28/7/2021

سد النهضة.. السودان يرفض قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة ويحذر من آثار كارثية لأي تعبئة جديدة

أكدت الحكومة السودانية أنها لا تعارض إقامة سد النهضة، لكنها ترفض قيام إثيوبيا بخطوات أحادية غير مدروسة، كما حذرت من آثار كارثية إذا أقدمت أديس أبابا على خطوة جديدة لتعبئة السد.

29/7/2021
المزيد من أخبار

إثيوبيا تعلن نزوح 100 ألف في إقليم عفر بسبب توغل جبهة تيغراي

اللجوء والنزوح والجوع معاناة تلازم الصراعات في إثيوبيا (رويترز)

معلومات جديدة عن الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية.. تل أبيب تتوجه للأمم المتحدة وتحرّض بريطانيا على الرد

صورة سابقة لناقلة النقط المستهدفة &#34;ميرسر ستريت&#34; (الجزيرة)

عشرات الحرائق تجتاح ولايات تركية في وقت متزامن.. ما أسبابها وأضرارها وخلفياتها؟

الخبير حكمت أوزتورك: منطقة الحرائق تقع داخل حوض البحر الأبيض المتوسط ​​وهو أحد أكثر المناطق عرضة لمخاطر تغير المناخ (رويترز)

حرائق تركيا.. أردوغان يعلن 6 ولايات منكوبة وشكوك بشأن اندلاع النيران في وقت متزامن

صورة بالأقمار الصناعية تظهر تصاعد نيران الحرائق غير بعيد عن سد أويمابينار قرب مدينة أنطاليا (الأوروبية)
الأكثر قراءة

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

أحداث تونس.. "النهضة" تباشر "مبادرة خفية" للحوار وبرلماني معتقل يضرب عن الطعام

لقاء سابق بين الرئيس سعيد ورئيس البرلمان الغنوشي (الأناضول)
logo

الموت الأسود.. ماذا رأى ابن بطوطة في الطاعون العظيم؟ وكيف نجا منه؟

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)