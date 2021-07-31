في صفقة بـ3.4 مليارات دولار.. واشنطن توافق على بيع 18 من أكبر مروحياتها لإسرائيل

وافقت الإدارة الأميركية على بيع إسرائيل 18 طائرة مروحية عسكرية مؤكدة التزامها بـ"أمن إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان لها أمس الجمعة- إنها وافقت على إمكانية بيع 18 طائرة هليكوبتر للنقل الثقيل من طراز "سي.إتش-53 كيه" لإسرائيل، وهي أكبر وأثقل طائرة مروحية في الجيش الأميركي.

وتشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.4 مليارات دولار محركات وأجهزة ملاحة وعتادا ومعدات دعم وقطع غيار ودعم فني. والمتعاقدان الرئيسيان في الصفقة هما شركتا "لوكهيد مارتن" و"جنرال إليكتريك".

وأكدت الخارجية في بيانها "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل" معتبرة أن "من المهم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير واستمرار جاهزيتها القوية وقدرتها في الدفاع عن النفس".

وسبق لوسائل إعلام أميركية أن كشفت، في مايو/أيار الماضي، عن موافقة البيت الأبيض على تزويد إسرائيل بأسلحة وذخائر عالية الدقة بمبلغ قدره 735 مليون دولار.

وقبل نحو 3 أشهر نقلت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) عن مصادر رفيعة المستوى في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن القول إنه "على الرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط فإن الإدارة الأميركية وافقت على بيع أسلحة دقيقة لإسرائيل بملايين الدولارات". ووفقا للمصادر ذاتها، تم إخطار الكونغرس رسميا بالصفقة في مايو/أيار مايو الماضي.