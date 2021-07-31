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وسط نقص عمليات الإنقاذ والإغاثة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان

فيضانات الصيف الماضي أودت بحياة نحو 100 شخص في إحدى مدن ولاية بروان (رويترز-أرشيف)
فيضانات الصيف الماضي أودت بحياة نحو 100 شخص في إحدى مدن ولاية بروان (رويترز-أرشيف)
31/7/2021-|آخر تحديث: 31/7/202105:02 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان شرقي أفغانستان إلى 113، في حين بلغ عدد المصابين 70 شخصا على الأقل، حسب إعلام محلي.

وقال وزير إدارة الكوارث، غلام بهاء الدين جيلاني، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن حصيلة وفيات الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة كمديش بولاية نورستان ارتفعت إلى 113، مضيفا أن 70 على الأقل أصيبوا بجروح جراء الفيضانات، من دون تحديد مدى خطورتها.

ويوم الخميس الماضي، قالت وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشؤون الإنسانية إن الفيضانات دمّرت ما لا يقل عن 60 منزلًا، وتسببت بوفاة أو إصابة نحو 100 شخص، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا أولية، ومرشحة للارتفاع.

وولاية نورستان منطقة جبلية فيها غابات كثيفة معرضة سنويًّا للفيضانات، إلا أن هذا العام كان للفيضانات تأثير أكبر على سكان المنطقة.

وتودي الأمطار الغزيرة والفيضانات الهائلة كل عام في أفغانستان بحياة عشرات الأشخاص، خصوصًا في المناطق الريفية حيث لا تتوافق العديد من المنازل مع معايير البناء، وتصبح معرضة أكثر لخطر الانهيار خلال تساقط الأمطار في الدولة الفقيرة.

وأودت فيضانات مماثلة الصيف الماضي بحياة نحو 100 شخص في إحدى مدن ولاية بروان، على بعد نحو 60 كيلومترًا شمال كابول.

وغالبا ما تتّسم عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد الكوارث الطبيعية، خصوصا في المناطق المعزولة، بنقص التجهيزات في بلد أنهكته 40 عاما من الحروب.

المصدر : وكالات

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