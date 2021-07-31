البث الحي
أخبار|عراق

رغم مقاطعة قوى سياسية بارزة.. الرئيس العراقي يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها

صالح (يمين) والكاظمي تعهدا بتوفير مستلزمات إجراء الانتخابات بمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها (الصحافة العراقية)
صالح (يمين) والكاظمي تعهدا بتوفير مستلزمات إجراء الانتخابات بمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها (الصحافة العراقية)
31/7/2021

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح -اليوم السبت- بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأفاد بيان للرئاسة العراقية أن صالح والكاظمي تعهدا بتوفير "مستلزمات إجراء الانتخابات بمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوى سياسية مقاطعة الانتخابات، أبرزها "التيار الصدري" بزعامة السياسي الشيعي مقتدى الصدر، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، و"جبهة الحوار الوطني" بزعامة السياسي السني البارز صالح المطلك.

وعزا المقاطعون أسباب اتخاذ هذا القرار إلى عدم توفر البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وسط انتشار "السلاح المنفلت والمال السياسي".

ومطلع يوليو/تموز الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 3 آلاف و243 مرشحا يمثلون 44 تحالفا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

قال إنها تفتقر لأدنى درجات النزاهة.. الحزب الشيوعي ينضم للتيار الصدري ويقاطع انتخابات العراق

انضم الحزب الشيوعي العراقي إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقرر مقاطعة الانتخابات النيابية التي ستُجرى في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ودعا الجماهير إلى عدم المشاركة فيها لأنها تفتقر للنزاهة.

25/7/2021
المزيد من أخبار

تل أبيب تؤكد أن معلوماتها تفيد بتورط إيران.. طهران: لم نستهدف السفينة الإسرائيلية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتهام طهران باستهداف السفينة واه ولا أساس له (الجزيرة)

غارديان: الأنظمة الدكتاتورية أنتجت الفوضى في العالم العربي والديمقراطية هي الحل

مظاهرة منددة بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد أمام مقر البرلمان المغلق (الأوروبية)

وكالة الأمن السيبراني القطرية تؤكد تسارع وتيرة الهجمات الإلكترونية خلال كورونا

خبير: الهجمات تحدث ما دامت هناك ثغرات وإن كانت الدول الغنية ذات الاقتصادات القوية والدخل الأعلى مرشحة بقوة لمثل هذه الهجمات (الجزيرة-أرشيف)

التضامن الميداني والإعلامي المتواصل.. أبرز ما تطلبه عائلات حي الشيخ جراح مع اقتراب جلسة محاكمتها

قوات الاحتلال نصبت مكعبات إسمنتية على مداخل حي الشيخ جراح لمنع المتضامنين من الوصول إلى الأسر المهددة بإخلاء منازلها (الجزيرة)
الأكثر قراءة

قال إن أسباب إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة.. ملك المغرب: الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر لا يرضينا وغير مقبول

محمد السادس قال إن التوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر تسيء لصورة البلدين (الجزيرة)

الملل يقتل العلاقة الزوجية.. فهل هناك وسيلة لعلاجه؟ إليك هذه الخطوات

إعلان الطوارئ في 3 ولايات أفغانية والرئيس غني يقول إن طالبان تريد استسلام الحكومة

مسلحون في إقليم هرات يدعمون القوات الحكومية الأفغانية في صدّها لتقدم مسلحي طالبان (رويترز)

سخر من مبارك وهددته إسرائيل.. 7 سنوات على رحيل “سلطان الكوميديا” سعيد صالح

كان النقاد والجماهير يتوقعون نجاحا مبهرا للفنان الراحل، غير أن حياته كانت حافلة بالأزمات (مواقع التواصل الاجتماعي)