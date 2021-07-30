البث الحي
أخبار|أفغانستان

وصول أول طائرة تقل المجموعة الأولى من المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة

واشنطن قالت إنها ستنقل المتعاونين معها بالتزامن مع انسحاب قواتها من أفغانستان (الفرنسية-أرشيف)
واشنطن قالت إنها ستنقل المتعاونين معها بالتزامن مع انسحاب قواتها من أفغانستان (الفرنسية-أرشيف)
30/7/2021

أفادت وكالة أسوشيتد برس بوصول أول طائرة تقل لاجئين من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.

وأعلن راس ترافرز نائب مستشار الأمن الداخلي بمجلس الأمن القومي الأميركي أن هؤلاء يمثلون المجموعة الأولى من المتعاونين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية في بلادهم وهي تضم 200 أفغاني.

وأضاف أن الأولوية تتمثل في إجلاء 700 متقدم أفغاني لطلب الهجرة الخاصة، إلى جانب أقربائهم من الدرجة الأولى، الذين أنجزوا أغلبية متطلبات الهجرة.

يذكر أن عدد المتعاونين الأفغان يتجاوز 30 ألفا حسب كثير من المصادر، وقد تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم التخلي عنهم، كما بحثت واشنطن إجلاء بعضهم إلى دول أخرى بصفة مؤقتة.

منح تأشيرات

منتصف الشهر الجاري، أكدت الولايات المتحدة أن العمل جار في الكونغرس بغية تمرير الموافقة على منح التأشيرات للمتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية والحلفاء في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي -وقتها- إن الجميع يحرص على تنفيذ هذا الأمر "بشكل سريع ومحترف".

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي -حينئذ- إنه تم تحديد مواقع محتملة خارج الولايات المتحدة، لاستقبال الأفغان الذين سيتم إجلاؤهم، لكنه أكد أنهم يبحثون جميع الخيارات، ولم تتخذ قرارات نهائية بهذا الشأن.

وأوضح كيربي -خلال إحاطة صحفية- أن من بين الخيارات استقبال الأفغان مؤقتا في قواعد عسكرية خارج الأراضي الأميركية وداخلها، بالإضافة إلى منشآت تابعة لدول مضيفة.

وقال أيضا إن دور البنتاغون يقوم على توفير الخيارات والدعم لوزارة الخارجية، التي تقود جهد إعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة.

ملاذ الحلفاء

وسبق أن أكدت الخارجية الأميركية للجزيرة أن عملية إجلاء المتعاونين الأفغان وعائلاتهم ستبدأ الأسبوع الأخير من يوليو/تموز الجاري، وأضافت أن العملية التي أُطلق عليها اسم "ملاذ الحلفاء" ستركز على تسهيل رحلات طائرات مدنية لنقل المتعاونين الأفغان وعائلاتهم إلى دولة ثالثة لحين صدور تأشيراتهم لدخول الأراضي الأميركية.

وأوضحت الخارجية أن من سيقود العملية هي السفيرة تريسي جاكوبسون، التي ترأست في السابق البعثة الأميركية في كل من طاجيكستان وتركمانستان وكوسوفو، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص لا يمكن الإفصاح عنه لأسباب أمنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. عشرات القتلى بمعارك متفرقة والأمم المتحدة تشترط للاعتراف بطالبان و"الترويكا" تجتمع بالدوحة قريبا

اشترطت الأمم المتحدة شروطا للاعتراف بطالبان كشريك فيما أعلنت موسكو عن اجتماع موسع للترويكا الدولية الأسبوع المقبل في الدوحة، في وقت سقط عشرات القتلى بمعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان.

29/7/2021

أميركا تخشى تحول أفغانستان لدولة منبوذة.. طالبان تبدأ جباية الضرائب وترسل وفدا رفيعا إلى الصين

أجرى وفد من حركة طالبان محادثات مع المسؤولين الصينيين. وفي حين بدأت الحركة جباية الضرائب بمناطق محاذية لباكستان، تمسكت حكومة كابل بالحل السلمي للصراع، وحذرت واشنطن من تحول أفغانستان لدولة مارقة.

28/7/2021

أفغانستان.. طالبان تعلن إسقاط مروحية والسيطرة على مديرية وروسيا تشارك بألف جندي في تدريبات على الحدود

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، سيطرة مقاتلي الحركة على مديرية “برغمتال”، بولاية نورستان شرقي أفغانستان، كما أعلنت الحركة إسقاط مروحية للجيش الأفغاني خلال المعارك في ولاية هلمند.

27/7/2021
المزيد من أخبار

الدفاع الأفغانية تعلن مقتل العشرات من طالبان والحركة تسيطر على عاصمة إقليم هلمند وتقتل قادة عسكريين

جنود من الجيش الأفغاني خلال تدريبات لهم بمركز للتدريب في العاصمة كابل (رويترز)

الغنوشي: بلدي كان دكتاتورية من قبل ولا يمكننا العودة

الغنوشي: قيس سعيد يسعى إلى قلب نتائج عقد كامل من العمل الشاق الذي قام به التونسيون الذين ناضلوا من أجل الإصلاحات الديمقراطية (الجزيرة)

فورين بوليسي: الولايات المتحدة قد تعين مبعوثها لمكافحة الإرهاب سفيرا في السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (يسار) ورئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان يحضران مؤتمرا اقتصاديا في الخرطوم (غيتي)

ترحيب أميركي بالعقوبات الأوروبية لـ"معالجة الوضع" في لبنان

لبنان يعيش أزمة مستمرة منذ عام جعلته يئنّ تحت وطأة انهيار مالي وتضخم هائل ونقص في الطعام والوقود (الأوروبية-أرشيف)
الأكثر قراءة

تونس.. الرئيس سعيد ينتقد دعوة الغنوشي للنزول إلى الشارع والأمن يعتقل نائبين برلمانيين

الرئيس التونسي: أعلم جيدا النصوص الدستورية ولن أتحول إلى دكتاتور كما قال البعض (الأناضول)

ظهور جديد.. سيف الإسلام القذافي يفتح الباب أمام عودته للسياسة

سيف الإسلام القذافي في الزنتان في مايو/أيار الماضي (تصوير جهاد نجا لصحيفة نيويورك تايمز)

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)

مع ارتفاع قياسي للوفيات.. منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالات "أكثر فتكا" والصين ترصد بؤرا جديدة لفيروس كورونا

السطات في نيويورك تحفز المواطنين على تلقي التطعيم بمنحهم 100 دولار (الفرنسية)