إصابات في حادث قطار بصعيد مصر

أشارت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة إلى وقوع عدد من الإصابات جراء اصطدام قطار ركاب بمصد خرساني في محطة "نجع حمادي" بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

وأفادت التقارير بأن حركة قطارات خط الصعيد (جنوب) تعطلت بفعل الحادث، دون تفاصيل أكثر.

ويوجد المصد الخرساني عادة في نهاية السكة الحديد، ويخصص لتبييت القطار.

وتتكرر في مصر حوادث القطارات مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

وفي يونيو/حزيران الماضي شهدت مصر حادثين لتصادم القطارات أديا إلى وقوع قتلى ومصابين، أحدهما في محافظة الإسكندرية (شمال) وأسفر عن 40 مصابا، والآخر جنوب القاهرة وأدى إلى مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

وتقول وزارة النقل المصرية إنها تنفذ خطة شاملة لتطوير عربات ومحطات القطارات، بالتوازي مع محاسبة المقصرين والمسؤولين عن مثل هذه الحوادث.