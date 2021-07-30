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أعلن السيطرة على معظمها.. أردوغان: التحقيقات مكثفة للكشف عن ملابسات حرائق الغابات

30/7/2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد، مشددا على إطلاق تحقيق مكثف لمعرفة أسباب ظهورها بشكل متزامن.

وأوضح أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة أن بلاده تكافح الحرائق في 1140 نقطة، بعدما ظهرت الحرائق 28 يوليو/تموز الجاري وتسببت في 71 حريقا بشكل متزامن.

وقال إن 45 مروحية تشارك في عمليات الإطفاء، وتابع "نرصد باستمرار وضع المناطق في تركيا بطائراتنا المسيرة"، مشيرا إلى أن نحو 1080 سيارة إطفاء في العمليات بالمناطق المتضررة، فضلا عن 280 صهريج مياه و2270 عربة تدخل سريع.

وأضاف أردوغان أن 10 آلاف و550 من رجال الإطفاء يشاركون في العمليات التي تسير بشكل إيجابي اعتبارا من ظهر الجمعة.

وقال إن هناك تحقيقات حثيثة حول حرائق الغابات المتزامنة التي ظهرت في مختلف نواحي تركيا لمعرفة ما إذا كانت مفتعلة من عدمه، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بالإضافة إلى المخابرات التركية تحقق في الموضوع عن قرب.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الموضوع ليس صدفة، فقد بدأت الحرائق في وقت واحد تقريبا في أكثر من محافظة في الجنوب التركي"، مضيفا "علينا أن نقف معا في هذا اليوم ونتخذ قرارا موحدا ونخطو خطوات موحدة باتجاه واحد معا".

من جهته، أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم أن السلطات فتحت تحقيقات شاملة في أسباب حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق متفرقة، معظمها جنوبي البلاد.

وقد أعلنت السلطات التركية أنه تمت السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اجتاحت سواحل البلاد على البحر المتوسط، مما أودى بحياة 4 أشخاص وإخلاء عشرات القرى من قاطنيها.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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