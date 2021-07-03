40 عاما من الحروب في أفغانستان

في زمن "القطبية الثنائية" غزا الاتحاد السوفياتي السابق أفغانستان عشية أعياد الميلاد عام 1979، مدعيا تلقيه دعوة من الزعيم الشيوعي الأفغاني بابراك كرمال لدعم حكومته "الصديقة" لموسكو، وبعد 10 سنوات من التدخل رحلت القوات الروسية من هناك "رحيلا مذلا".

وكررت الولايات المتحدة التجربة لاحقا، فبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، غزت أفغانستان للإطاحة بنظام حركة طالبان، بزعم دعمه للإرهاب وإيوائها الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، لكن بعد ما يقرب من 20 عاما، تنهي الولايات المتحدة حربها في أفغانستان التي تعد أطول حرب خاضتها أميركا في تاريخها، لتخلف وراءها الحكومة الأفغانية المتحالفة معها، والتي يمزقها الفساد والانقسامات، وفيما يلي جدول زمني لبعض التواريخ الرئيسية في 40 عاما من الحروب بأفغانستان:



25 ديسمبر/كانون الأول 1979: الجيش الأحمر السوفياتي يعبر نهر أوكسوس إلى أفغانستان، وأعقب ذلك تجمع المجاهدين الأفغان و"المجاهدين الإسلاميين" في باكستان المجاورة، وقد تلقوا تسليحا وتمويلا من قبل الولايات المتحدة لشن حرب ضد الشيوعية، وذلك في إطار "عملية الإعصار" السرية لوكالة المخابرات المركزية الأميركية لتسليح وتمويل المقاتلين في أفغانستان من عام 1979 إلى عام 1989، بعد وأثناء التدخل العسكري السوفياتي لدعمهم، حيث تم نقل الأسلحة والأموال للحرب من خلال الرئيس الباكستاني الراحل الجنرال محمد ضياء الحق، الذي دعا الدول الإسلامية إلى إرسال متطوعين للقتال في أفغانستان.

1983: التقى الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في البيت الأبيض قادة "المجاهدين" واصفا إياهم بالمقاتلين من أجل الحرية.

سبتمبر/أيلول 1986: زودت الولايات المتحدة "المجاهدين الأفغان" بصواريخ "ستينغر" المحمولة على الكتف والمضادة للطائرات، مما حول مسار الحرب ودفع السوفيات لاحقا إلى بدء التفاوض على الانسحاب.

15 فبراير/شباط 1989: أعلن الاتحاد السوفياتي انسحاب كافة قواته بشكل رسمي من أفغانستان، حيث غادر آخر جندي سوفياتي البلاد، منهيا 10 سنوات من الاحتلال.

أبريل/نيسان1992: مجموعات "المجاهدين" تدخل كابل، حيث تم إيقاف الرئيس الأفغاني نجيب الله الهارب في المطار ووضعه قيد الإقامة الجبرية في مجمع تابع للأمم المتحدة.

1992 ـ 1996: قادة "المجاهدين" يقاتلون بعضهم بعضا طيلة 4 سنوات بعد انهيار تقاسم السلطة بينهم، وهو ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة ومقتل ما يقرب من 50 ألف شخص، والدفع بموجة جديدة من اللاجئين والنازحين.

1994: ظهور حركة طالبان في جنوب قندهار، واستيلاؤها على الإقليم.

26 سبتمبر/أيلول 1996: استولت طالبان على العاصمة كابل بعد أن اجتاحت البلاد دون قتال، حيث تراجعت قوات التحالف الشمالي باتجاه وادي بنجشير وقامت طالبان بشنق نجيب الله وشقيقه.

25 مايو/أيار 1997: اعترفت باكستان بحركة طالبان حكومة شرعية بأفغانستان وتلتها المملكة العربية السعودية في اليوم التالي، ولحقت بهما دولة الإمارات العربية المتحدة التي اعترفت أيضا بحركة طالبان كممثل شرعي في أفغانستان.

مارس/آذار 2001: قامت حركة طالبان بتفجير أكبر تماثيل بوذا في العالم بمقاطعة باميان، مما تسبب في صدمة عالمية.

سبتمبر/أيلول 2001: بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، أعطت واشنطن الملا عمر زعيم حركة طالبان إنذارا نهائيا لتسليم بن لادن وتفكيك معسكرات تدريب المسلحين أو الاستعداد للهجوم. وهو ما رفضه زعيم طالبان.

22 سبتمبر/أيلول 2001: سحبت كل من السعودية والإمارات اعترافهما بحكومة طالبان.

7 أكتوبر/تشرين الأول 2001: شن تحالف بقيادة الولايات المتحدة غزوا على أفغانستان.

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001: طالبان تفر من كابل إلى قندهار، بينما يتقدم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى العاصمة الأفغانية مع التحالف الشمالي.

الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2001: توقيع اتفاقية بون في ألمانيا، وهو ما منح غالبية السلطة للاعبين الرئيسيين في تحالف الشمال وعزز أمراء الحرب الذين حكموا بين عامي 1992 و1996.

السابع من ديسمبر/كانون الأول 2001: الملا عمر يغادر قندهار وينهار نظام طالبان رسميا.

الأول من مايو/أيار 2003: الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش يعلن أن "المهمة قد أنجزت"، كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن القتال الرئيسي في أفغانستان قد انتهى.

2004 و2009: جرت انتخابات عامة مرتين في أفغانستان وتم انتخاب حامد كرزاي رئيسا للبلاد لفترتين متتاليتين.

صيف 2006: مع غرق الولايات المتحدة في العراق، اكتسبت عودة طالبان زخما مع تصعيد الهجمات، وسرعان ما بدأ مقاتلو الحركة في استعادة الأراضي بالمناطق الريفية في الجنوب.

الخامس من أبريل/نيسان 2014: جرت انتخابات رئاسية في أفغانستان وأعلن كلا المرشحين أشرف غني وعبد الله عبد الله فوزهما. وتوسطت الولايات المتحدة في صفقة يتولى بموجبها غني رئيسا وعبد الله رئيسا تنفيذيا ، ليبدأ حقبة من الانقسام الحكومي.

الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2014: القوات الأميركية وقوات الناتو تعلنان رسميا انتهاء مهمتهما القتالية، والانتقال إلى مهام الدعم والتدريب للقوات الأفغانية. والرئيس باراك أوباما يصرح للقوات الأميركية بتنفيذ عمليات ضد أهداف طالبان والقاعدة.

2015 – 2018: تصاعد هجمات حركة طالبان، وشنت الحركة هجمات شبه يومية استهدفت القوات الأفغانية والأميركية واستولت على ما يقرب من نصف البلاد. كما ظهرت في الشرق جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

سبتمبر/أيلول 2018: بعد وعود انتخابه بإعادة القوات الأميركية إلى الوطن، عين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الدبلوماسي الأميركي الأفغاني المخضرم زلماي خليل زاد مفاوضا مع طالبان.

28 سبتمبر/أيلول 2019: أجريت انتخابات رئاسية أخرى في أفغانستان شهدت انقساما حادا، وتسبب في تأخير إعلان فوز الرئيس أشرف غني، حتى فبراير/شباط 2020. الأمر الذي قوبل برفض منافسه عبد الله عبد الله الذي أقام من جهته حفلا بتنصيبه رئيسا، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتعيين غني رئيسا وعبد الله رئيسا للجنة مفاوضات السلام.

29 فبراير/شباط 2020: وقّعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاقا في العاصمة القطرية الدوحة يحدد جدولا زمنيا لسحب حوالي 13 ألف جندي أميركي لا يزالون في أفغانستان، ويُلزِم مقاتلي طالبان بوقف الهجمات على الأميركيين.

من 12 سبتمبر/أيلول 2020 إلى فبراير/شباط 2021: بعد شهور من التأخير، بدأت المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة، وتعثرت لعدة جلسات وتوقفت أخيرا دون إحراز تقدم؛ حيث أصر غني على رفض مقترحات تشكيل حكومة وحدة، بينما ترفض طالبان وقف إطلاق النار مع الحكومة.



18 مارس/آذار 2021: بعد أن اقترحت الولايات المتحدة مسودة خطة سلام، استضافت موسكو مؤتمر سلام ليوم واحد بين الجانبَين الأفغانيين المتناحرين. لكن محاولات استئناف المحادثات باءت بالفشل.

14 أبريل/نيسان 2021: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية المتبقية في أفغانستان -التي يتراوح عددها بين 2500 و 3 آلاف و500 جندي- سيتم سحبها بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل لإنهاء "الحرب الأميركية الأبدية".

مايو/أيار 2021 إلى الآن: تسارعت مكاسب حركة طالبان على الأرض، وسيطرت على مناطق متعددة في الشمال.

الثاني من يوليو/تموز 2021: سلمت الولايات المتحدة قاعدة باغرام الجوية -وهي قلب الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان طوال الحرب- للسيطرة العسكرية الأفغانية بعد مغادرة آخر القوات الموجودة في القاعدة. ويشير تسليم تلك القاعدة إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية وشيك، ومن المتوقع أن يتم في غضون أيام، قبل التاريخ الذي سبق وحدده بايدن في 11 سبتمبر/أيلول المقبل.