مصدر يمني للجزيرة: قوات بأبين تنهي تمرد مسلحي الحزام الأمني المدعوم إماراتيا بمدينة لودر

قال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن قوات أمن محافظة أبين أنهت تمرد مسلحي قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في مدينة لودر بأبين، بعد السيطرة على مبنى إدارة الأمن وإخراج المسلحين منه.

وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق للجزيرة إن مسلحيْن اثنين على الأقل قتلا، وأصيب 3 آخرون خلال تجدد المواجهات في لودر.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت إن المملكة دعت طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه والعمل بالآلية المتوافق عليها، وقالت إن الآلية التي قدمتها تشمل أيضا فصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها لمواقعها السابقة.

وقد اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، الحكومة اليمنية بالوقوف وراء جرائم ضد الإنسانية قال إنها وقعت أمس الجمعة في مديرية لودر بمحافظة أبين.

وقال المجلس في بيان إن ما يجري من قتل وترويع للمدنيين وقصف للمدينة، ما هو إلا امتداد لمسلسل دموي تم الإعداد له سلفا.

وأشار البيان إلى أن ما تتعرض له مديرية لودر بمحافظة أبين من تجييش واقتحام عسكري وقصفٍ وقتل، يدل على الإصرار والترصد لخرق اتفاق الرياض.

وأضاف البيان أن ما يقوم به الطرف الآخر من خروق تمثّل تصعيدا خطيرا لا ينسجم مع آلية إيقاف التصعيد المتفق عليها، وانقلابا على مضامين اتفاق الرياض.