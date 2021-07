الجيش الأفغاني يؤكد مقتل عشرات من عناصر طالبان في مناطق مختلفة من البلاد

نقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أن 50 من مسلحي طالبان قُتلوا وأُصيب أكثر من 40 آخرين في غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية على تجمع لمسلحي طالبان في مديرية ناد علي، بولاية هلمند جنوبي البلاد.

وقال المتحدث إن الغارة دمرت معدات وآليات عسكرية لطالبان. ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على مقتل مسلحيها.

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية -اليوم السبت- مقتل 228 عنصرا من حركة طالبان، وإصابة 116 آخرين، بمناطق متفرقة في البلاد.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر تويتر"قُتل 228 مقاتلا من طالبان، وجرح 116 آخرون، جراء عمليات للقوات الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن القوات نفذت عملياتها العسكرية ضد الحركة في ولايات لوغار (شرق)، وبكتيكا (جنوب شرق)، وقندهار (جنوب)، وهرات (غرب)، وبادغيس (شمال غرب)، وفرح (جنوب غرب)، وبلخ (شمال)، وهلمند (جنوب)، وكابيسا (شمال شرق).

228 #Taliban terrorists were killed and 116 others were wounded as a result of #ANDSF operations in Logar, Paktika, Kandahar, Herat, Badghis, Farah, Balkh, Helmand & Kapisa provinces during the last 24 hours.

Also, 13 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/kaUqkGH9Nh

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 3, 2021