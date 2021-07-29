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روسيا تنقل 25 مقاتلة للمشاركة بمناورات قرب الحدود الطاجيكية الأفغانية

جانب من مناورات سابقة بين روسيا وطاجيكستان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (الأناضول)
جانب من مناورات سابقة بين روسيا وطاجيكستان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 (الأناضول)
29/7/2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نقل مقاتلات هجومية من طراز "سوخوي25" (Su-25) من قرغيزستان إلى طاجيكستان للمشاركة في التدريبات العسكرية التي ستجري بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عن المنطقة العسكرية المركزية أن عسكريين من روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان سيشاركون في التدريبات المزمع إجراؤها في الفترة ما بين الخامس والعاشر من الشهر المقبل في إقليم خاتلونسك.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من ألف جندي روسي في هذه المناورات، وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء في وقت سابق إن إجمالي قوات الدول الثلاث المشاركة بالمناورات سيصل إلى 1500.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أن مهام المقاتلات تشمل البحث عن قواعد مموهة لعدو افتراضي، وتوجيه ضربات صاروخية وقنابل على الأهداف، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الطائرات الهجومية دعما للقوات المؤللة (محمولة على آليات)، ووحدات الدبابات خلال تدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية في المناطق الصحراوية الجبلية.

وضع أفغانستان

وتأتي هذه المناورات في وقت يشهد الوضع الأمني في أفغانستان تدهورا سريعا مع انسحاب القوات الأجنبية منها وسيطرة حركة طالبان على مساحات كبيرة ومنها مناطق حدودية مع طاجيكستان.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال، أمس الأربعاء خلال زيارة لطاجيكستان، إن بلاده تعزز القدرات القتالية لقاعدتها العسكرية في طاجيكستان وتدرب قوات محلية في جامعات عسكرية روسية، محذرا من انتقال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا وليبيا ودول أخرى إلى أفغانستان.

وفي سياق متصل، استبعد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف إمكانية استيلاء حركة طالبان في المرحلة الراهنة على السلطة بشكل كامل.

وأضاف كابولوف، في مؤتمر صحفي، أن موسكو مستعدة لجميع الخيارات في أفغانستان بما فيها استيلاء طالبان على السلطة بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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