البث الحي
أخبار|جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تستنكر منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي

جنوب أفريقيا تعتبر قرار الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة مراقب قرارا أحاديا وجائرا وصادما (الأوروبية ـ أرشيف)
جنوب أفريقيا تعتبر قرار الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة مراقب قرارا أحاديا وجائرا وصادما (الأوروبية ـ أرشيف)
29/7/2021

استنكرت جنوب أفريقيا بشدة القرار "الأحادي الجانب" الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي بمنح إسرائيل صفة مراقب في هذا التكتل الإقليمي.

وقالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان لها -أمس الأربعاء- "إن حكومة جنوب أفريقيا تشعر بصدمة جراء القرار الجائر وغير المبرر"، مضيفة أن مفوضية الاتحاد الأفريقي "اتخذت هذا القرار من جانب واحد من دون مشاورات مع أعضائها".

وقالت جنوب أفريقيا، التي تدعم القضية الفلسطينية، "إن القرار كان أكثر إثارة للصدمة خلال عام شهد تصعيدًا للعنف في غزة".

وجاء في البيان أن "إسرائيل تواصل احتلال فلسطين بشكل غير قانوني، في تحد كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ولذلك، فمن غير المفهوم أن تختار مفوضية الاتحاد الأفريقي مكافأة إسرائيل في وقت يكون قمعها للفلسطينيين فيه أكثر وحشية بشكل واضح".

وخلص البيان إلى أن "جنوب أفريقيا تعتقد بشدة أنه ما دام أن إسرائيل ليس لديها الرغبة في التفاوض على خطة سلام بدون شروط مسبقة، فإنه لا يتعين أن تتمتع بوضع مراقب في الاتحاد الأفريقي".

وقالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستطلب تقديم تفسير لجميع الدول الأعضاء، على أمل إمكانية مناقشة هذا القرار على مستوى أعلى.

وأصبحت صفة المراقب لإسرائيل رسمية في 22 يوليو/تموز الجاري، عندما التقى أليلي أدماسو السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا وبوروندي وتشاد، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.

ووفقا للاتحاد الأفريقي، تضمن الاجتماع نقاشا حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وأكد فقي أن الاتحاد كان دائمًا واضحا جدا في أنه يعتبر حل الدولتين -بوجود دولتين منفصلتين، إسرائيلية وفلسطينية- ضروريا.

يذكر أن إسرائيل كثفت مساعيها منذ وقت طويل من أجل الحصول على هذا الامتياز، خاصة أنها تعتبر أفريقيا هدفا إستراتيجيا لها، لما تمثّله هذه القارة من ثقل سياسي، ومورد اقتصادي، وسوق مفتوحة لمختلف منتجاتها المدنية والعسكرية، وعملياتها الخاصة.

وتملك تل أبيب وجودا دبلوماسيا كبيرا في أفريقيا، وباعترافها تملك علاقات مع 46 دولة هناك. وتدرك أهمية الاعتراف بها داخل الاتحاد، الذي يقدم لها كثيرا من التسهيلات في التعامل مع الدول والهيئات التابعة له.

وهذه العضوية ستسهل لإسرائيل الوصول إلى القنوات الشرعية والرسمية، والكثير من المنظمات الإقليمية، وأي هيئة قد تنشأ مستقبلا في الإطار الأفريقي.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

حول هذه القصة

الاتحاد الأفريقي.. تحديات وفرص

يستعرض عبد القادر عراضة دور منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت إلى اتحاد أفريقي، وقد مرت نحو 6 عقود منذ بدأ العمل الأفريقي المشترك الذي اجتهدت مؤسساته في تحريك مياه القارة الراكدة سياسيا واقتصاديا.

رابط خارجي

إسرائيل عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.. ما دلالات هذه الخطوة؟

أكدت خبيرة الشؤون الإفريقية أسماء الحسيني أن انضمام إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد الأفريقي يعد خبرا مؤسفا بالنسبة لعموم الشعب المصري الذي يعتبر إسرائيل عدوه الرئيسي وعدو المصالح العربية والأفريقية.

24/7/2021
المزيد من أخبار

وزير الخارجية الأميركي: الكويت بذلت جهودا لرأب الصدع في العلاقات الخليجية ولإيقاف الحرب في اليمن

إثيوبيا: التعبئة الثانية لسد النهضة لم تضر بمصر والسودان لكنهما يرفضان الاعتراف بذلك

إثيوبيا تؤكد أن التعبئة الثانية تمت بالكمية المطلوبة وهي 13.5 مليار متر مكعب (مواقع التواصل)

أفغانستان.. عشرات القتلى بمعارك متفرقة والأمم المتحدة تشترط للاعتراف بطالبان و"الترويكا" تجتمع بالدوحة قريبا

جندي أفغاني في حراسة قاعدة عسكرية بولاية غزني وسط البلاد (الأوروبية)

فورين بوليسي: ديمقراطية تونس بحاجة إلى مساعدة.. فهل يتدخل بايدن؟

المظاهرت الأولى التي خرجت تندد بقرارات الرئيس التونسي (الأوروبية)
الأكثر قراءة

ميدل إيست آي: رئيس حكومة تونس تعرض لاعتداء جسدي في قصر قرطاج قبل إقالته

قيس سعيد (يمين) عند تكليفه هشام المشيشي بتشكيل الحكومة العام الماضي (مواقع التواصل)
logo

الفاشية بلكنة عربية.. مهاجرون عرب يقودون الحرب على الإسلام في فرنسا

تونس.. الرئيس يجتمع بقادة الجيش ويعد باسترجاع الأموال المنهوبة والقوى السياسية تجدد رفض قراراته الأخيرة

(الجزيرة)

ماذا يحدث إذا توقفت الأرض فجأة عن الدوران حول نفسها؟

سرعة الدوران الأعظمية عند خط الاستواء تبلغ 1770 كم/ساعة في حين تنعدم تقريبا عند القطبين (بيكسلز)