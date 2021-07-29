البث الحي
أخبار|مصر

مصر.. جنايات دمنهور تقضي بإعدام 24 بينهم قيادي في الإخوان

إحدى جلسات محاكمة أعضاء في جماعة الإخوان بمصر (الجزيرة-أرشيف)
إحدى جلسات محاكمة أعضاء في جماعة الإخوان بمصر (الجزيرة-أرشيف)
29/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202112:34 AM (مكة المكرمة)

قضت محكمة مصرية اليوم الخميس بإعدام 24 شخصا -بينهم عضو مكتب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين محمد سويدان- على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أتوبيس رشيد"، وقضية مقتل أمين شرطة.

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة (شمالي مصر) حكما بإعدام 16 شخصا، بينهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان في المحافظة بتهمة تفجير عبوة ناسفة في حافلة للشرطة بمركز رشيد عام 2015، وأسفر الحادث عن مقتل 3 أمناء شرطة، وإصابة 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة.

وأشارت صحيفة الأهرام الحكومية إلى أن المتهمين واجهوا اتهامات، بينها حيازة أسلحة ومتفجرات، وقتل 3 شرطيين عمدا، وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم نفاها المتهمون خلال التحقيقات.

كما قضت محكمة جنايات دمنهور بإعدام 8 آخرين بتهمة قتل أمين شرطة من مباحث مركز الدلنجات في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك في مدينة الدلنجات (شمالي البلاد).

ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن أحكام الإعدام هذا العام، غير أن حكما بالإعدام نفذ بحق 10 أشخاص في أبريل/نيسان الماضي ويوليو/تموز الجاري، في حين تم صدور أحكام نهائية بحق 12 من قيادات الجماعة في يونيو/حزيران الماضي بقضية فض رابعة عام 2013.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

تونس.. سعيّد يكلف مستشاره بتسيير وزارة الداخلية والغنوشي يلوح بخطوة حاسمة إن لم تشكل حكومة توافقية

ضابط شرطة يقف في حراسة مبنى البرلمان المغلق بقرار من الرئيس قيس سعيد (رويترز)

سفينة تديرها شركة إسرائيلية تتعرض لهجوم قبالة سواحل عمان

الأسطول الخامس للبحرية الأميركية الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط لم يعلق بعد على الهجوم (رويترز-أرشيف)

المفاوضات النووية.. ملاحظات إيرانية على الموقف الأميركي وطهران تعتزم استغلال أدوات ضغط جديدة

كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا عباس عراقجي (رويترز)

الدبيبة اعتبرها خطوة لتوحيد البلاد.. اللجنة العسكرية الليبية تعلن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

الدبيبة أشاد بفتح الطريق الساحلي (الفرنسية)
الأكثر قراءة

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)
logo

الباشا والرعية.. كيف استغل محمـد علي ثورات المصريين لصالحه؟

ماكغريغور يسخر من وفاة والد نور محمدوف

ماكغريغور: كوفيد خير والأب شر؟ (الأناضول)

كورونا.. تحذير من خطر يهدد دولا عربية والسعودية تفتح أبوابها للسياح ومكافأة للملقحين في أميركا

الدول دخلت في سباق مع الزمن لتطعيم مواطنيها ضد كورونا مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس (غيتي)