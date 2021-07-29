بلينكن للجزيرة: قلقون من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي

أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قلقه بشأن الأزمة السياسية في تونس بعد تجميد الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان المنتخب وإقالته للحكومة.

وفي لقاء مع الجزيرة -يبث لاحقا- قال وزير الخارجية الأميركي "قلقون من إمكانية انحراف تونس عن مسارها الديمقراطي".

وتعليقا على إغلاق مكتب الجزيرة في تونس، قال الوزير الأميركي "قلقون من استهداف حرية الصحافة ونقف مع حريتها".

وعبر الوزير الأميركي عن مخاوفه من إمكانية قمع أي شكل من أشكال حرية التعبير في تونس ولا سيما حرية الصحافة، وشدد على وقوف واشنطن بحزم مع حرية الصحافة في كل مكان وفي تونس بطبيعة الحال.

وفي الشأن الإيراني، قال إن طهران لم تتخذ بعد القرار المهم بشأن عودتها للاتفاق النووي.

وحول أفغانستان، اعتبر أن الولايات المتحدة نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها هناك، مشددا على أنه "لا حل عسكريا للصراع في هذا البلد".

وفي الشأن اليمني، قال الوزير الأميركي إن الحل في اليمن لا يمكن أن يتم بكبسة زر، مثمنا خطة السعودية لإحلال السلام هناك.