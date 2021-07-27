سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية لضحايا العنف المسلح وصلت إلى 430 قتيلا خلال أسبوع واحد، وهي أعلى حصيلة منذ عقدين.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن منظمة "أرشيف عنف السلاح" الأميركية غير الربحية التي تتابع حوادث إطلاق النار بالبلاد، كان هناك ما لا يقل عن 915 حادثة إطلاق نار على مستوى البلاد في الفترة الواقعة بين 17 و23 يوليو/تموز الجاري، بمعدل إطلاق نار كل 12 دقيقة.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الحوادث خلفت 430 قتيلا و1007 جرحى، وهي أعلى حصيلة أسبوعية لضحايا حوادث إطلاق النار منذ عقدين.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمنظمة مارك براينت إن الأسبوع موضوع الإحصائية يشير إلى مشكلة كبيرة وطويلة الأجل، حيث بات عدد كبير من الناس يخشون الخروج إلى المتنزهات ومراكز التسوق وحضور مباراة بيسبول بسبب حوادث إطلاق النار.

وأضاف أن إطلاق النار في الأماكن العامة والمفتوحة من قبل المجرمين أصبح سيئا، خاصة في شيكاغو، لافتا إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع قُتل 5 رجال أثناء وقوفهم في ساحة مجاورة على الجانب الجنوبي من المدينة.

يشار أنه في العام الماضي أبلغت منظمة "أرشيف عنف السلاح" عن أكثر من 43 ألف حادثة قتل مرتبطة بحوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، مما جعل عام 2020 أكثر الأعوام دموية في حوادث إطلاق النار منذ 20 عاما على الأقل.