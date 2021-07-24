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بتهمة انتحال صفة.. المؤسسة الليبية للنفط تستعد لمقاضاة شخصية إماراتية

صنع الله: خاطبنا وزير النفط الليبي لمخاطبة الجهات داخل وخارج البلاد لمقاضاة السيدة العربية (الأناضول)
صنع الله: خاطبنا وزير النفط الليبي لمخاطبة الجهات داخل وخارج البلاد لمقاضاة السيدة العربية (الأناضول)
24/7/2021

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله إن المؤسسة تدرس خياراتها القانونية لمقاضاة سيدة عربية -لم يسمها- ادعت تمثيل المؤسسة في مؤتمر بموناكو للتنمية المستدامة، ويتعلق الأمر بالشيخة هند القاسمي من إمارة الشارقة الإماراتية.

من جهتها، نفت إدارة مؤتمر موناكو أن تكون الشيخة هند القاسمي قد شاركت في المؤتمر.

ونشر رئيس المؤسسة الليبية للنفط أمس الجمعة مقطع فيديو يعلق فيه على ما ورد من أخبار وصفها بالزائفة عبر مواقع التواصل، تحدثت عن مشاركة الشيخة هند القاسمي في مؤتمر موناكو بصفتها عضوا في مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، وقال صنع الله إن هذا الخبر عار عن الصحة.

وأضاف المسؤول الليبي في الفيديو أن تلك السيدة لا تمثل المؤسسة الوطنية للنفط، فضلا عن أن الأخيرة لم يكن لها أي تمثيل في المؤتمر المذكور.

وفور نشر الخبر عن مشاركة هند القاسمي باسم المؤسسة الليبية، قال صنع الله إن المكتب الإعلامي للمؤسسة اتخذ عدة إجراءات، ومنها نشر خبر تكذيبي في المنصات الرسمية للمؤسسة، كما قام المكتب أول أمس الخميس بالتواصل مع إدارة مؤتمر موناكو، طالبا توضيح ملابسات هذه الصفة وهذه السيدة التي تدّعي تمثيل المؤسسة.

رد إدارة المؤتمر

وحسب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط فقد ردت إدارة مؤتمر موناكو في اليوم التالي (الجمعة)، إذ قال رئيس المؤتمر "ماكس ستندكوف" في رسالة إلكترونية إن إدارة المؤتمر تعتذر كثيرا عما حصل، وما سببه نشر الخبر من إرباك للمؤسسة.

ويقول رئيس المؤتمر في رسالته إن السيدة الإماراتية ادعت أنها عضو في مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط.

وأضاف مصطفى صنع في الفيديو أن مؤسسته قامت بمراسلة وزارة النفط الليبية، أمس الجمعة، لتبلغها بفحوى هذا الخبر، وما توصلت إليه إدارة المؤسسة من منظمي مؤتمر موناكو من توضيحات.

وطلبت المؤسسة من وزير النفط الليبي محمد عون التواصل مع الجهات في داخل وخارج ليبيا من أجل رفع دعوى ضد هذه السيدة.

كما خاطبت المؤسسة الوطنية للنفط النائب العام الليبي الصديق الصور بهذا الشأن، وتعكف حاليا على دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة هند القاسمي، ومقاضاة إدارة مؤتمر موناكو التي أتاحت لها المشاركة بهذه الصفة.

وأشار صنع الله إلى أن المواقع الليبية التي روجت لهذا "الخبر الفاضح الكاذب وضخمته، هي مواقع تدار من الخارج، وبتمويل مجهول المصدر"، مضيفا أن "أجندتها معروفة وهي إلهاء الشعب الليبي وإرباك حياتهم وإرباك نشاط المؤسسة الوطنية للنفط".

من جهتها، غردت إدارة موناكو أمس على حسابها في تويتر قائلة إنها "تؤكد أن الشيخة هند القاسمي لم تشارك في المؤتمر، وأي حديث عن مشاركتها هو مجرد خطأ".

وفي الموقع الرسمي للمنتدى، يوجد اسم الشيخة هند ضمن قائمة المتحدثين في المؤتمر، ولكن المنظمين لم يضعوا تحت اسمها أي صفة حسب ما اطلعت عليه "الجزيرة نت".

كما غردت الشيخة هند -في حسابها على تويتر أمس- قائلة إنها لم تحضر أي مؤتمر في موناكو باسم الدولة الليبية، مضيفة أنها ليست عضوة في مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، وأضافت أن الأمر مجرد "إشاعات ينشرها الحاقدون وينقلها الجهلاء ويتداولها العامة".

وفي تغريدة أخرى، أعادت الشيخة هند صورة لملصق مشاركتها في دورة سابقة لمؤتمر موناكو بصفتها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الشارقة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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