بعد سعي استمر نحو عقدين.. إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب

أعلن مسؤولون الخميس أنه تم منح إسرائيل رسميا صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ نحو عقدين على تحقيقه.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أليلي أدماسو أوراق اعتماده بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد في مقر المنظمة في أديس أبابا، وفق تصريحات للطرفين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بيان أصدره مكتبه "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية"، مضيفا أن وضع المراقب سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة كوفيد والإرهاب.

وسبق لإسرائيل أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الأفريقي تم إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة.

وقال لبيد "هذا يصحح الوضع الشاذ الذي كان قائما منذ نحو عقدين، ويشكل جزءا مهما لتعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل"، مضيفا أن هذه الخطوة "ستساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة".

وأشار بيان لبيد إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة أفريقية، و"لديها شراكات على نطاق واسع وتعاون مشترك في مجالات مختلفة، بينها التجارة والمساعدات".

من جهته، شدد موسى فقي في بيان الخميس على أن الاتحاد الأفريقي "كان واضحا للغاية في موقفه، بأن حل الدولتين ضروري لتعايش سلمي".

وقالت إيبا كالوندو المتحدثة باسم فقي إن هناك أكثر من 70 سفارة غير أفريقية ومنظمة غير حكومية معتمدة حاليا لدى الاتحاد الأفريقي.

وتتمتع فلسطين أيضا بصفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وشكلت بيانات الاتحاد الأفريقي الأخيرة في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر إزعاج لإسرائيل.