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أخبار|يابان

الشعلة الأولمبية تصل إلى العاصمة اليابانية

حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في وقت لاحق اليوم سيقتصر على نحو 950 شخصا (غيتي)
حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في وقت لاحق اليوم سيقتصر على نحو 950 شخصا (غيتي)
23/7/2021-|آخر تحديث: 23/7/202106:32 AM (مكة المكرمة)

وصلت الشعلة الأولمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، إيذانا بانطلاق الألعاب الأولمبية المؤجلة (طوكيو 2020)، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى بين الرياضيين المشاركين في هذه الألعاب.

ومن المقرر أن يقتصر حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في وقت لاحق اليوم الجمعة، على نحو 950 شخصا من كبار المسؤولين من اليابان والخارج، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، والتي أدت لإلغاء حضور الجماهير.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد اليوم عن إصابة 3 رياضيين بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات بين المشاركين بالبطولة إلى 106.

المصدر : الجزيرة

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