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مسؤول سعودي ينفي استخدام المملكة برامج لتتبع الاتصالات

نفي المسؤول السعودي جاء عقب نشر تحقيق استقصائي عالمي بشأن برنامج إسرائيلي للتجسس الإلكتروني (الجزيرة)
نفي المسؤول السعودي جاء عقب نشر تحقيق استقصائي عالمي بشأن برنامج إسرائيلي للتجسس الإلكتروني (الجزيرة)
21/7/2021-|آخر تحديث: 22/7/202102:27 AM (مكة المكرمة)

ذكر التلفزيون السعودي أن مصدرا مسؤولا بالمملكة نفى اليوم الأربعاء مزاعم في وسائل إعلام بأن السعودية استخدمت برنامجا لتتبع الاتصالات، وأضاف المسؤول السعودي أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة" وأكد أن سياسة المملكة "لا تقر مثل هذه الممارسات".

وكان تحقيق استقصائي عالمي نشرته الأحد الماضي 17 مؤسسة إعلامية خلص إلى أن برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) للتجسس الإلكتروني الإسرائيلي استُخدم في محاولات، نجح بعضها، في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في العديد من دول العالم، ومن بينها دول عربية.

ويستهدف برنامج بيغاسوس، الذي طورته شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية، هواتف "آيفون" و"أندرويد" للتمكن من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات دون أن يلاحظ المستخدم.

المصدر : وكالات

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