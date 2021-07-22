مسؤول سعودي ينفي استخدام المملكة برامج لتتبع الاتصالات

ذكر التلفزيون السعودي أن مصدرا مسؤولا بالمملكة نفى اليوم الأربعاء مزاعم في وسائل إعلام بأن السعودية استخدمت برنامجا لتتبع الاتصالات، وأضاف المسؤول السعودي أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة" وأكد أن سياسة المملكة "لا تقر مثل هذه الممارسات".

مصدر مسؤول ينفي المزاعم الواردة في بعض التقارير الصحفية المدعية استخدام جهة في #المملكة برنامج لمتابعة الاتصالات#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 21, 2021

وكان تحقيق استقصائي عالمي نشرته الأحد الماضي 17 مؤسسة إعلامية خلص إلى أن برنامج "بيغاسوس" (Pegasus) للتجسس الإلكتروني الإسرائيلي استُخدم في محاولات، نجح بعضها، في اختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في العديد من دول العالم، ومن بينها دول عربية.

ويستهدف برنامج بيغاسوس، الذي طورته شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية، هواتف "آيفون" و"أندرويد" للتمكن من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات دون أن يلاحظ المستخدم.