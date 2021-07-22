المتعجلون يودعون اليوم.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات

يغادر المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مشعر منى قبل مغيب شمس اليوم الخميس، حيث يتوجهون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، أما من يفضل منهم أن يمضي أيام التشريق الثلاثة فسيظل في مشعر منى حتى غد الجمعة.

وتوجهت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم الموافق ثالث أيام عيد الأضحى وثاني أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.

وعملا بالآية القرآنية "واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون" (البقرة: 203)، يجوز لمن يريد منهم أن يتعجل مغادرة منى قبل غروب شمس اليوم.

وينفر الحجاج المتعجلون من منى بعد رمي الجمرات، على أن يكون خروجهم من منى قبل غروب الشمس. والواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث والتكبير مع كل حصاة. ثم يتوجهوا إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، التي ينبغي للحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة.

وذكرت السلطات السعودية أن منشأة الجمرات شهدت انسيابية في تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات ومنه، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي الجمرات الثلاث في منشأة الجمرات المكونة من 5 طوابق، ويبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترا.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أكدت عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، وسبق وأفادت السلطات السعودية بأن عدد الحجاج هذا العام بلغ نحو 60 ألفا من السعوديين والمقيمين في المملكة، بسبب القيود التي فرضتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا عالميا.