البث الحي
أخبار|العالم الإسلامي

المتعجلون يودعون اليوم.. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات

منشأة الجمرات مكونة من 5 طوابق يبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترا (رويترز)
منشأة الجمرات مكونة من 5 طوابق يبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترا (رويترز)
22/7/2021

يغادر المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام مشعر منى قبل مغيب شمس اليوم الخميس، حيث يتوجهون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، أما من يفضل منهم أن يمضي أيام التشريق الثلاثة فسيظل في مشعر منى حتى غد الجمعة.

وتوجهت جموع حجاج بيت الله الحرام اليوم الموافق ثالث أيام عيد الأضحى وثاني أيام التشريق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.

وعملا بالآية القرآنية "واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون" (البقرة: 203)، يجوز لمن يريد منهم أن يتعجل مغادرة منى قبل غروب شمس اليوم.

وينفر الحجاج المتعجلون من منى بعد رمي الجمرات، على أن يكون خروجهم من منى قبل غروب الشمس. والواجب على الحاج المتعجل في هذا اليوم رمي الجمرات الثلاث والتكبير مع كل حصاة. ثم يتوجهوا إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، التي ينبغي للحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة.

وذكرت السلطات السعودية أن منشأة الجمرات شهدت انسيابية في تفويج الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات ومنه، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المكثفة لضمان أداء الحجاج رمي الجمرات الثلاث في منشأة الجمرات المكونة من 5 طوابق، ويبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترا.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية أكدت عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، وسبق وأفادت السلطات السعودية بأن عدد الحجاج هذا العام بلغ نحو 60 ألفا من السعوديين والمقيمين في المملكة، بسبب القيود التي فرضتها إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا عالميا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رابط خارجي

اليابان.. من بلاد الشمس المشرقة إلى الحج

فيلم يحكي قصص مسلمي اليابان، والجهود الكبيرة التي يبذلها هؤلاء من أجل الحفاظ على دينهم هناك، ورحلتهم المضنية من أجل إنجاح رحلتهم لأداء الركن الخامس.

21/7/2021

بعد رمي الجمرة الكبرى.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالتدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا

أدت وفود حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق للعاشر من ذي الحجة حسب التقويم الهجري، بعد أن وقفوا أمس على صعيد عرفات.

20/7/2021
المزيد من أخبار

ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.. لجنة أممية "مستقلة ودائمة" لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

رئيسة لجنة التحقيق بشأن الانتهاكات في فلسطين نافي بيلاي (الأوروبية)

الشعلة الأولمبية تصل إلى العاصمة اليابانية

حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في وقت لاحق اليوم سيقتصر على نحو 950 شخصا (غيتي)

ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه نحو 4850 أسيرا (الجزيرة-أرشيف)

بعد الملء الثاني لسد النهضة.. السودان يتكبد تكلفة اقتصادية عالية وإثيوبيا لن توقع على اتفاق نهائي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فيديوهاته نالت آلاف المشاهدات.. هل شواء اللحم على الحصى آمن أم يسبب السرطان؟

بعد كم ساعة من الذبح ينصح بتناول لحم الأضحية؟

logo

"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟

ماذا يأكل ويشرب الأشخاص الأطول عمرا في العالم قبل النوم؟