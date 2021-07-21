هدية العيد.. شركة "بايكار" التركية تكشف عن تصميم مقاتلة مسيرة جديدة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أماطت شركة "بايكار" التركية، المصنعة لمسيرات "بيرقدار" الشهيرة، اللثام عن تصميم مشروع طائرة مسيرة قتالية جديدة.

ونشرت "بايكار" عبر حسابها في تويتر أمس الثلاثاء لأول مرة صور تصميم الطائرة المقاتلة المسيرة ميوز (MİUS))، وقدمت تهانيها بمناسبة عيد الأضحى للشعب التركي والعالم الإسلامي بأسره.

وكانت الشركة نشرت مقطع فيديو تمهيدي حول موضوع المقاتلة المسيرة في 17 يوليو/تموز الحالي، وقالت "يجري تحميل هدية العيد.. انتظروا 20 يوليو/تموز".

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021

ونشر المدير الفني لشركة "بايكار" سلجوق بيرقدار فيديو على حسابه في تويتر، يتحدث فيه عن مشروع المسيرة المقاتلة، وقال فيه إن الهدف المرسوم هو القيام بأول رحلة للطائرة المسيرة القتالية في الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية (أكتوبر/تشرين الأول 2023).

وأضاف بيرقدار أن المسيرة المقاتلة صممت بأيادي مهندسين وتقنيين أتراك، وقال إن هدف شركته هو الريادة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، لكي "تكون جاهزة من الآن للمنافسة التي ستجري في المستقبل".

Hedefimiz; • Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz #MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek. • Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak! Peki #MİUS projesi nedir?#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Kt5VT935v6 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 20, 2021

وفي 10 يوليو/تموز الحالي، قالت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية، إن تركيا أضحت خلال 15 عاما فقط، واحدة من أبرز منتجي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم، وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أنها أخذت تنافس نماذج المسيرات الأميركية والإسرائيلية والصينية، خلال 15 عاما فقط.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية تقريرا في أوائل يونيو/حزيران الماضي، قالت فيه إن الطائرات المسيّرة التركية، والتي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا رقمية ميسورة التكلفة، ساعدت في الانتصارات ضد القوات المدعومة من روسيا على أرض كل من سوريا وليبيا وأذربيجان.

وأضافت الصحيفة الأميركية في تقرير طويل لها أن نجاح هذه الطائرات ساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توسيع نفوذه الإقليمي، دون المخاطرة بأعداد كبيرة من القوات أو المعدات باهظة الثمن، وشجعته في سعيه الحازم إلى سياسة خارجية وأمنية أكثر استقلالية.