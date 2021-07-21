البث الحي
أخبار|تركيا

هدية العيد.. شركة "بايكار" التركية تكشف عن تصميم مقاتلة مسيرة جديدة

"بايكار" نشرت عبر حسابها في تويتر لأول مرة صور تصميم الطائرة المقاتلة المسيرة ميوز (Anadolu)
"بايكار" نشرت عبر حسابها في تويتر لأول مرة صور تصميم الطائرة المقاتلة المسيرة ميوز (Anadolu)
21/7/2021

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أماطت شركة "بايكار" التركية، المصنعة لمسيرات "بيرقدار" الشهيرة، اللثام عن تصميم مشروع طائرة مسيرة قتالية جديدة.

ونشرت "بايكار" عبر حسابها في تويتر أمس الثلاثاء لأول مرة صور تصميم الطائرة المقاتلة المسيرة ميوز (MİUS))، وقدمت تهانيها بمناسبة عيد الأضحى للشعب التركي والعالم الإسلامي بأسره.

وكانت الشركة نشرت مقطع فيديو تمهيدي حول موضوع المقاتلة المسيرة في 17 يوليو/تموز الحالي، وقالت "يجري تحميل هدية العيد.. انتظروا 20 يوليو/تموز".

ونشر المدير الفني لشركة "بايكار" سلجوق بيرقدار فيديو على حسابه في تويتر، يتحدث فيه عن مشروع المسيرة المقاتلة، وقال فيه إن الهدف المرسوم هو القيام بأول رحلة للطائرة المسيرة القتالية في الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية (أكتوبر/تشرين الأول 2023).

وأضاف بيرقدار أن المسيرة المقاتلة صممت بأيادي مهندسين وتقنيين أتراك، وقال إن هدف شركته هو الريادة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة، لكي "تكون جاهزة من الآن للمنافسة التي ستجري في المستقبل".

وفي 10 يوليو/تموز الحالي، قالت صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية، إن تركيا أضحت خلال 15 عاما فقط، واحدة من أبرز منتجي الطائرات المسيرة المسلحة في العالم، وأضافت أن المسيرات التركية ساهمت في ارتقاء تركيا في سوق الصناعات الدفاعية، لافتة إلى أنها أخذت تنافس نماذج المسيرات الأميركية والإسرائيلية والصينية، خلال 15 عاما فقط.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية تقريرا في أوائل يونيو/حزيران الماضي، قالت فيه إن الطائرات المسيّرة التركية، والتي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا رقمية ميسورة التكلفة، ساعدت في الانتصارات ضد القوات المدعومة من روسيا على أرض كل من سوريا وليبيا وأذربيجان.

وأضافت الصحيفة الأميركية في تقرير طويل لها أن نجاح هذه الطائرات ساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توسيع نفوذه الإقليمي، دون المخاطرة بأعداد كبيرة من القوات أو المعدات باهظة الثمن، وشجعته في سعيه الحازم إلى سياسة خارجية وأمنية أكثر استقلالية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

وول ستريت جورنال: الطائرات المسيرة التركية ساعدت أنقرة على توسيع نفوذها الإقليمي وتشجيعها على اتباع سياسة أمنية وخارجية

نشرت وول ستريت جورنال تقريرا قالت فيه إن الطائرات المسيّرة التركية، والتي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا رقمية ميسورة التكلفة، ساعدت في الانتصارات ضد القوات المدعومة من روسيا في سوريا وليبيا وأذربيجان.

4/6/2021
المزيد من أخبار

لحظات مرعبة يرويها ناجون.. 25 قتيلا في أشد هطول للأمطار وسط الصين منذ ألف عام

ضابط مرور يساهم في إنقاذ أشخاص من فيضانات جراء الأمطار الغزيرة في مدينة تشنغتشو الصينية (رويترز)

مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لحظر برنامج التجسس بيغاسوس والحكومة تشكل فريقا للنظر

50 ألف رقم هاتفي يعتقد أن شركة &#34;إن إس أو&#34; الإسرائيلية تجسست عليها منذ 2016 (الفرنسية)

مفاوضات فيينا.. عقبة جديدة في إيران بشأن التوصل لاتفاق وواشنطن تشترط لرفع عقوباتها

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي (الصحافة الإيرانية)

الاتحاد الأوروبي يطالب بالامتناع عن دعم الجماعات المسلحة في أفغانستان وطالبان تؤكد هدنة عيد الأضحى

طالبان أعلنت هدنة في أيام العيد مع القوات الحكومية (الأوروبية)
الأكثر قراءة

توعد بتفجير السد الإثيوبي.. عمر سليمان الصندوق الأسود حيا وميتا

عمر سليمان عاش غامضا يحمل أسرار بلاده وتوفي في جو أكثر غموضا (رويترز)
logo

"الإله لا يلعب بالنرد".. من هو إله أينشتاين الذي يقصده؟

اشتهر بفيديوهاته الظريفة.. لهذا استقبل الكاظمي الشاب العراقي الذي هدد بالانتحار إذا لم يستجب بايدن لطلبه

الكاظمي (يسار) لدى استقباله الشاب علي عادل (مواقع التواصل)

هل أنت منهم؟.. الكثير من القهوة والشاي يؤذي الكلى لدى فئة معينة