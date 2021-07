عاد الملياردير الأميركي جيف بيزوس، و3 أشخاص رافقوه، من رحلة سياحية تاريخية أطلقتها شركته بنجاح إلى الفضاء الخارجي واستغرقت 11 دقيقة.

وستمهد هذه الرحلة الطريق لمزيد من الرحلات القادمة، خاصة أن شركة "بلو أوريجن" التي أطلقت كبسولتها "نيو شيبرد" بدأت في تكثيف الخدمات التجارية، مما سيؤدي إلى نقل العملاء خارج الغلاف الجوي للأرض بشكل روتيني.

وانطلقت الرحلة من موقع إطلاق المركبة الخاص بالشركة غرب تكساس الأميركية، وذلك في الذكرى السنوية لهبوط "أبولو 11" على سطح القمر.

وذكرت قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية -التي بثت لقطات حية للحظة الانطلاق- أنه رافق بيزوس خلال الرحلة شقيقه الأصغر مارك بيزوس، وطالب يبلغ من العمر 18 عاما يدعي أوليفر دايمن، ووالي فانك البالغة من العمر 82 عاما حيث ستصبح هي ودايمن أكبر وأصغر من يسافر إلى الفضاء.

WATCH: Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk, and Oliver Daemen emerge from Blue Origin capsule after successful launch to the edge of space. https://t.co/ggHEckNP6S pic.twitter.com/5JQFSLKqzb

— NBC News (@NBCNews) July 20, 2021