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أخبار|هند

20 قتيلا بانهيارات أرضية في الهند

يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض بحثا عن 15 شخصا على الأقل مطمورين تحت المنازل المنهارة (رويترز)
يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض بحثا عن 15 شخصا على الأقل مطمورين تحت المنازل المنهارة (رويترز)
18/7/2021

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مدينة مومباي على الساحل الغربي للهند.

وقالت "القوة الوطنية لمواجهة الكوارث" في الهند -اليوم الأحد- إن 17 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب عدد آخرا بعد انهيار جدار على عدد من منازل العشوائيات في منطقة مأهولة بالمدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وفي حادثة منفصلة، لقي 3 أشخاص مصرعهم الليلة الماضية في حي "فيكرولي" في مومباي بعد انهيار عدد من الأكواخ -الواقعة عند قاعدة تل- فوق بعضها البعض، ويواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض بحثا عن 15 شخصا على الأقل مطمورين تحت المنازل المنهارة.

ويعد انهيار المباني الناجم عن الانهيارات الأرضية أمرا شائعا في الهند خلال موسم الرياح الموسمية، حيث تؤثر الأمطار الغزيرة على أسس الهياكل التي تم تشييدها بشكل سيئ.

وعلى الرغم من أن الأمطار الموسمية الغزيرة تتسبب في غرق عدة أجزاء من مومباي -العاصمة المالية والترفيهية للهند- وتعطل خدمات القطارات فيها؛ فإن تلك الأمطار تعتبر مهمة وحاسمة بالنسبة للمحاصيل البعلية التي تزرع خلال الموسم.

المصدر : أسوشيتد برس

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