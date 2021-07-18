20 قتيلا بانهيارات أرضية في الهند

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مدينة مومباي على الساحل الغربي للهند.

وقالت "القوة الوطنية لمواجهة الكوارث" في الهند -اليوم الأحد- إن 17 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب عدد آخرا بعد انهيار جدار على عدد من منازل العشوائيات في منطقة مأهولة بالمدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وفي حادثة منفصلة، لقي 3 أشخاص مصرعهم الليلة الماضية في حي "فيكرولي" في مومباي بعد انهيار عدد من الأكواخ -الواقعة عند قاعدة تل- فوق بعضها البعض، ويواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض بحثا عن 15 شخصا على الأقل مطمورين تحت المنازل المنهارة.

ويعد انهيار المباني الناجم عن الانهيارات الأرضية أمرا شائعا في الهند خلال موسم الرياح الموسمية، حيث تؤثر الأمطار الغزيرة على أسس الهياكل التي تم تشييدها بشكل سيئ.

وعلى الرغم من أن الأمطار الموسمية الغزيرة تتسبب في غرق عدة أجزاء من مومباي -العاصمة المالية والترفيهية للهند- وتعطل خدمات القطارات فيها؛ فإن تلك الأمطار تعتبر مهمة وحاسمة بالنسبة للمحاصيل البعلية التي تزرع خلال الموسم.