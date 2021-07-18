موجة عاتية جديدة تستثني الصين.. وفيات وإصابات هائلة في بريطانيا وتونس والهند والمغرب والسنغال

أظهرت أرقام نشرتها رويترز اليوم الأحد أن فيروس كورونا المستجد ما زال انتشاره يزيد في أكثر من 90 بلدا، وأنه أصاب حتى الحين نحو 190 مليونا وتسبب في وفاة 4 ملايين و245 ألفا في شتى أرجاء العالم.

وقد بدأت العديد من الدول التعامل مع موجة جديدة من الفيروس، في حين لم تسجل الصين سوى عشرات الإصابات.

ففي بريطانيا يستمر عدد الإصابات في الارتفاع بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وسجلت بريطانيا أمس السبت 54 ألفا و674 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19″ ارتفاعا من 51 ألفا و870 إصابة في اليوم السابق، في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ 6 أشهر.

والمملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من فيروس كورونا فقد سجلت حتى الآن أكثر من 128 ألفا و500 حالة وفاة جراء الفيروس.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمس السبت إن الفحوص أثبتت إصابته بـ"كوفيد-19″ لكنه لا يشعر سوى بأعراض خفيفة، مشيرا إلى أنه كان قد تلقى جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس.

ويحذر بعض العلماء من أن خطط الحكومة لإلغاء إجراءات العزل العام في إنجلترا خطرة نظرا إلى أنه لم يتم بعد تطعيم عدد كبير من الناس ولحقيقة أن اللقاحات ليست فعالة 100%.





تدابير جديدة

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 13 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 11 في اليوم السابق، في حين ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 2898 إلى 3121.

وحتى الحين سجلت إيطاليا 127 ألفا و864 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19″.

وتحاول الدول الأوروبية احتواء الموجة الجديدة من الفيروس عبر حزمة الإجراءات والتدابير.

وقد وسعت فرنسا قائمة البلدان "الحمراء" إلى بلدان جديدة هي تونس وموزمبيق وكوبا وإندونيسيا.

وتخوفًا من "الانتشار المستمر" في فرنسا للمتحورة بيتا التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا، قررت الحكومة البريطانية فرض حجر صحي على كل القادمين من هذا البلد حتى لو تلقوا اللقاح.





موجة غير مسبوقة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس السبت، تسجيل 140 وفاة و7524 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتشهد تونس تزايدا ملحوظا في إصابات كورونا، والأسبوع الماضي قالت وزارة الصحة إن البلاد تعاني موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية إصابة 2853 بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ووفاة 7 آخرين.

وتُعَد هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات بالفيروس في البلاد، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

أما في مصر، فقد سجلت وزارة الصحة 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات أمس السبت مقابل 77 إصابة و6 وفيات سجلت أول أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان، إن "إجمالي العدد الذي سُجّل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 283 ألفا و636، من ضمنهم 223 ألفا و213 حالة تعاف، و16 ألفا و439 وفاة".

وفي أفريقيا، قالت وزارة الصحة السنغالية إن الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19″ في البلاد تضاعفت تقريبا لتبلغ أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة.

وسجلت البلاد أمس السبت 1366 حالة إصابة خلال 24 ساعة، ارتفاعا من 736 حالة سجلت يوم الجمعة.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس ماكي سال بإغلاق الحدود وإعادة فرض حالة الطوارئ.





الهند والصين

وفي الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 41 ألفا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31.1 مليونا.

وأظهرت البيانات تسجيل 518 وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، ليرتفع مجمل الوفيات إلى 413 ألفا و609.

وفي الصين التي ظهر فيها الفيروس أول مرة أواخر عام 2019، قالت اللجنة الوطنية للصحة إن بر الصين الرئيسي سجل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم أمس السبت ارتفاعا من 30 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 32 من الحالات الجديد وافدة من الخارج في حين سُجلت حالة واحدة في الداخل.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي قد بلغ 92 ألفا و246 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.