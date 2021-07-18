تركيا تندد بقرار محكمة أوروبية حظر الحجاب وتصفه بأنه انتهاك للحريات

نددت وزارة الخارجية التركية -اليوم الأحد- بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل، وقالت إنه يوفر غطاء قانونيا للتمييز ضد المسلمات.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن قرار محكمة العدل الأوروبية، يعتبر انتهاكا علنيا لمبدأ حرية العقيدة والدين، مشيرة إلى أنه يشكل نموذجا جديدا للجهود المبذولة لإضفاء هوية مؤسسية وقانونية على معاداة الإسلام وعدم التسامح تجاه المسلمين في أوروبا.

وأشار البيان إلى تعرض المسلمين في أوروبا إلى التعصب وخطاب الكراهية والعنف والإقصاء على نطاق واسع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأن المسلمات يتأثرن سلبا من هذا الوضع.

ويوم الجمعة الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية -ومقرها لوكسمبورغ- بأنّ "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا".

وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.

وقالت المحكمة -في قرارها- إنه من حق الشركات أن تمنع الموظفات من ارتداء الحجاب في ظل ظروف معينة إذا كانت بحاجة إلى ذلك؛ لإبراز حيادها لزبائنها.