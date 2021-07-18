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أفغانستان تستدعي سفيرها في باكستان ودبلوماسيين كبارا بعد اختطاف ابنة السفير

السفير الأفغاني نجيب الله علي خيل وابنته سلسلة (مواقع التواصل)
السفير الأفغاني نجيب الله علي خيل وابنته سلسلة (مواقع التواصل)
18/7/2021

استدعت أفغانستان، اليوم الأحد، سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في إسلام آباد إثر خطف ابنة سفيرها في باكستان، و"ما دامت التهديدات التي تمس أمن هؤلاء ماثلة" وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية.

وأضافت الخارجية الأفغانية في بيان أنها استدعت سفيرها وكبار الدبلوماسيين إلى العاصمة كابل إلى أن تنتهي التهديدات الأمنية تماما، ويتم اعتقال الجناة ومعاقبتهم.

وقالت وكالة رويترز إنها طلبت من متحدث باسم الخارجية الباكستانية التعليق على الخبر، لكنه لم يرد.

وقد خطف مجهولون ابنة السفير الأفغاني سلسلة علي خيل الجمعة "لساعات عدة" في باكستان، ثم تركوها مصابة بجروح وعلى جسدها آثار تقييدها بحبال، وقالت السلطات الباكستانية إنها تحقق في الأمر.

وأعلنت باكستان من جهتها تعزيز أمن السفير، والبدء بتحقيق للعثور على منفذي عملية "الخطف".

وقالت الخارجية الأفغانية في بيان "بعد خطف سلسلة علي خيل، ابنة السفير الأفغاني في باكستان (نجيب الله علي خيل) استدعت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية سفيرها إلى كابل ومسؤولين دبلوماسيين آخرين في إسلام آباد ما دامت التهديدات التي تمس أمنهم ماثلة، الأمر الذي يشمل توقيف الخاطفين وملاحقتهم".

وأضافت بأن وفدا أفغانيا "سيتوجه إلى باكستان في أجل قريب لتقييم هذه الموضوعات ومتابعتها. وفي ضوء ما سيتوصل إليه، قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية".

ووصفت الخارجية الباكستانية القرار في بيان أصدرته بأنه "مؤسف" وقالت إنها تأمل أن تعيد الحكومة الأفغانية النظر فيه.

وفي باكستان أيضا، قالت وزارة الداخلية إن رئيس الوزراء عمران خان اعتبر الأمر أولوية قصوى، وقال إنه طلب اعتقال مرتكبي الحادث خلال 48 ساعة.

المصدر : وكالات

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