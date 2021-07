الفيضانات تغرق أوروبا.. أكثر من 150 قتيلا ومخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 153 قتيلا، ففي ألمانيا ارتفع عدد من لقوا حتفهم إلى 133، وتم إجلاء أكثر من 3 آلاف غربي البلاد، كما لقي 20 شخصا مصرعهم في بلجيكا جراء الفيضانات.

وقالت الشرطة الألمانية إنه وفقا للمعلومات الحالية لقي 90 شخصا حتفهم في الكارثة في راينلاند بالاتينات، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا.

ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصا في رينانيا شمال فستفاليا؛ وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف.

وهذه الحصيلة ما زالت أولية، إذ لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين في غرب ألمانيا وبلجيكا، وهو ما يثير مخاوف من ازدياد الخسائر البشرية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتُعد هذه الفيضانات غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا وبلجيكا، حيث اجتاحت أجزاء واسعة من البلدين وبلدانا أوروبية أخرى على مدار اليومين الماضيين.

وتحولت مناطق كاملة إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي نورد راين وستفاليا وراينلاند بالاتينات.

وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الاثنين الماضي في انهيار المنازل وتدمير عدد من الطرق والبنية التحتية.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، في وقت تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق غربي البلاد، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق أخرى.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات (غرب) وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب) وهما أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحول الشوارع إلى أنهار، وانهيار المنازل.

وأعلنت حكومة ولاية شمال الراين-وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

وقالت مالو دراير رئيسة وزراء راينلاند بالاتينات لإذاعة "زد دي إف" (ZDF) "المعاناة تزيد" مضيفة أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات بهذه الولاية فحسب. وأشارت إلى أن البنية التحتية دُمرت بالكامل وسيحتاج إصلاحها لكثير من الوقت والمال.

وكتبت حكومة شمال الراين-وستفاليا المجاورة على فيسبوك أن هناك نحو 1300 شخص في عداد المفقودين في آرفايلر جنوبي كولونيا.

وقد انهارت شبكات الهاتف المحمول في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

VIDEO: 🇧🇪 Drone images show the extent of the floods in the Belgian municipality of #Pepinster. Interior Minister Annelies Verlinden said the death toll from the floods in #Belgium had risen to 20 people, with around 20 people missing pic.twitter.com/zOniUFVnea

— AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021