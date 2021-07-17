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بايدن يستضيف رئيس الوزراء العراقي بالبيت الأبيض في 26 يوليو

الكاظمي سيبحث في واشنطن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وفق اتفاق الإطار الإستراتيجي (الأناضول)
الكاظمي سيبحث في واشنطن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وفق اتفاق الإطار الإستراتيجي (الأناضول)
17/7/2021-|آخر تحديث: 17/7/202108:35 AM (مكة المكرمة)

أفاد البيت الأبيض أن من المقرر أن يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالعاصمة واشنطن، وذلك في 26 يوليو/تموز الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الزيارة سوف تسلط الضوء على العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي وفق اتفاق الإطار الإستراتيجي الذي وقع عام 2008، وجرى بموجبه سحب القوات الأميركية من العراق.

وأشارت المتحدثة إلى أن الزيارة ستتناول المجالات التي تحظى باهتمام مشترك لدى البلدين، ومنها مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ.

وأكدت أن الرئيس بايدن يتطلع لتعزيز التعاون مع العراق في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشمل ضمان القضاء الدائم على تنظيم الدولة الإسلامية بشكل دائم.

ويُفترض أن يؤدي الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

ولا يزال هناك نحو 3 آلاف و500 جندي أجنبي على الأراضي العراقية، بينهم 2500 أميركي، لكن إتمام عملية انسحابهم قد يستغرق سنوات.

ومنذ بداية العام الجاري 2021، استهدف نحو 50 هجوما صاروخيا أو بطائرات مسيرة المصالح الأميركية في العراق، وفي المقابل شنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات في نهاية يونيو/حزيران الماضي على مواقع للحشد بالعراق وسوريا مما أسفر عن مقتل نحو 10 أفراد في صفوف مقاتلين موالين لإيران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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