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القضاء الفرنسي يتهم وزير العدل في قضية تضارب مصالح

وزير العدل خضع للتحقيق مدة ساعات ونفى التهم الموجهة له (رويترز)
وزير العدل خضع للتحقيق مدة ساعات ونفى التهم الموجهة له (رويترز)
17/7/2021

اتهمت محكمة عدل الجمهورية الفرنسية وزير العدل إريك دوبون موريتي بتحقيق "فوائد غير مشروعة"، بعد أن خضع لتحقيق رسمي في قضية تضارب مصالح.

وقال محامون للصحفيين إن موكلهم وزير العدل خضع أمس الجمعة لتحقيق رسمي يتصل بمزاعم تضارب مصالح.

ويشتبه في أن الوزير استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم في أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.

وخضع دوبون موريتي للاستجواب لساعات أمام محكمة الجمهورية للعدل، وهي محكمة خاصة تنظر في الدعاوى على الوزراء الموجودين في مناصبهم.

وقال محاميه كريستوف أنغران "كما كان متوقعا، وُجّه الاتهام إليه.. لم تكن تفسيراته كافية مع الأسف لإلغاء هذا القرار الذي اتّخذ في جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام".

وأكد مصدر قضائي أن المحكمة وجهت للوزير تهمة تحقيق فوائد غير مشروعة، ولكنه لم يوضع تحت الرقابة القضائية.

واستدعي إريك دوبون موريتي للاستجواب إثر عملية تفتيش نادرة في مقرّ وزارة العدل في الأول من يوليو/تموز.

وفي يناير/كانون الثاني فتحت المحكمة تحقيقا بعد أن قدمت منظمة لمكافحة الفساد و3 اتحادات للقضاة بلاغات بحق الوزير في قضية تضارب مصالح.

وعند وصوله إلى محكمة عدل الجمهورية، قال أمام الكاميرات إنه "ليس قلقا"، وأضاف "وزير العدل ليس فوق القانون لكنه ليس دونه أيضا".

ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة بمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم على جرائم في إطار وظائفهم.

ويتهم إريك دوبون موريتي النقابات بـ"مناورات سياسية" من أجل "تعيين وزير عدل جديد".

المصدر : وكالات

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