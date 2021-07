فيضانات أوروبا.. أكثر من 100 قتيل في ألمانيا وتحذير من كارثة ببلجيكا وفرار الآلاف في هولندا

قالت السلطات الألمانية الجمعة إن عدد من لقوا حتفهم في فيضانات غرب البلاد قفز إلى 103، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيضانات غرب أوروبا إلى نحو 120 قتيلا، ومن جانبها صرحت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا بأن التيار انقطع عن 114 ألف منزل غرب البلاد.

وتصاعدت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات غرب ألمانيا اليوم، مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، في أسوأ وفيات جماعية يشهدها هذا البلد منذ أعوام.

