فيضانات أوروبا.. أكثر من 100 قتيل في ألمانيا وتحذير من كارثة ببلجيكا وفرار الآلاف في هولندا

قالت السلطات الألمانية الجمعة إن عدد من لقوا حتفهم في فيضانات غرب البلاد قفز إلى 103، ليصل إجمالي عدد ضحايا الفيضانات غرب أوروبا إلى نحو 120 قتيلا، ومن جانبها صرحت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا بأن التيار انقطع عن 114 ألف منزل غرب البلاد.

وتصاعدت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات غرب ألمانيا اليوم، مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، في أسوأ وفيات جماعية يشهدها هذا البلد منذ أعوام.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk — Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) July 16, 2021

وتحولت مناطق كاملة إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي نورد راين وستفاليا وراينلاند بالاتينات.

وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الاثنين الماضي في انهيار المنازل وتدمير عدد من الطرق والبنية التحتية.

ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، في وقت تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق غربي البلاد، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق أخرى.

المستشارة أنجيلا ميركل عبرت عن تأثرها لما عانته البلاد من الفيضانات ووعدت بدعم المتضررين (غيتي)

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات (غرب) وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب) وهما أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحول الشوارع إلى أنهار، وانهيار المنازل.

وأعلنت حكومة ولاية شمال الراين-وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

وقالت مالو دراير رئيسة وزراء راينلاند بالاتينات لإذاعة "زد دي إف" (ZDF) "المعاناة تزيد" مضيفة أن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات بهذه الولاية فحسب. وأشارت إلى أن البنية التحتية دُمرت بالكامل وسيحتاج إصلاحها لكثير من الوقت والمال.

وكتبت حكومة شمال الراين-وستفاليا المجاورة على فيسبوك أن هناك نحو 1300 شخص في عداد المفقودين في آرفايلر جنوبي كولونيا.

وقد انهارت شبكات الهاتف المحمول في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

VIDEO: 🇧🇪 Drone images show the extent of the floods in the Belgian municipality of #Pepinster. Interior Minister Annelies Verlinden said the death toll from the floods in #Belgium had risen to 20 people, with around 20 people missing pic.twitter.com/zOniUFVnea — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

وفي منطقة إرفشتات على مسافة أبعد إلى الشمال قرب كولونيا، بات عدة أشخاص في عداد المفقودين، حسب ما قالت حكومة مقاطعة كولونيا.

وعرقل تسرب للغاز عمال الإنقاذ الذين يحاولون الوصول بالقوارب إلى السكان العالقين.

وغمر الفيضان سدا قريبا من الحدود مع بلجيكا خلال الليل، في حين كانت حالة سد آخر بين آرفايلر وإرفشتات غير مستقرة. وتجاوز منسوب المياه الحد الأقصى في عدة سدود أخرى.

وحصيلة الوفيات هي الأعلى من أي كارثة طبيعية في ألمانيا منذ فيضان بحر الشمال عام 1962 الذي أودى بحياة نحو 340 شخصا.

ويعقد برلمان منطقة شمال الراين- وستفاليا اجتماع طوارئ لمناقشة كارثة الفيضانات الجمعة.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر لمجلة شبيغل إن الحكومة الاتحادية تسعى لتوفير دعم مالي للمناطق المتضررة بأقرب وقت ممكن، مضيفا أن هناك مجموعة إجراءات ستطرح على الحكومة للموافقة عليها الأربعاء.

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany. Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

من جهة أخرى، قال متحدث باسم "فيستنيتز" أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا إن الفيضانات الغزيرة أدت لانقطاع التيار عن 114 ألف منزل الجمعة.

وردا على استفسار، قال المتحدث باسم الشركة "جميع الموظفين المتاحين موجودون في الموقع ويعملون تحت ضغط كبير لإعادة الكهرباء".

مشهد من مخلفات الفيضانات المدمرة في ألمانيا (رويترز)

حداد ببلجيكا

وفي بلجيكا، لقي 20 شخصا مصرعهم وفقد مثلهم في الفيضانات في البلاد، حسب أرقام مؤقتة قدمتها الجمعة وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي، إن هذه الفيضانات "غير مسبوقة"، وأعلن يوم حداد وطني.

وأضاف "ما زلنا ننتظر الحصيلة النهائية، لكن قد تكون هذه الفيضانات الأكثر مأساوية في تاريخ البلاد" معلنا الثلاثاء 20 يوليو/تموز يوم حداد وطني.

وقد سُجّلت أضرار جسيمة على غرار ما حدث في كل من لوكسمبورغ وهولندا.

كارثة وطنية بهولندا

وفي هولندا فر الآلاف من منازلهم في جنوب البلاد اليوم الجمعة بعدما اخترقت المياه الآخذة في الارتفاع أحد السدود واجتاحت عددا من المدن.

وأعلن رئيس الوزراء مارك روته حالة الكارثة الوطنية في إقليم ليمبورغ في الجنوب، والذي يقع بين منطقتين تضررتا بشدة من الفيضانات في غرب ألمانيا وبلجيكا.

واستعدت السلطات لإخلاء مناطق كبيرة من مدينة فينلو اليوم الجمعة، وطلبت من سكان بلدة ميرسين الأصغر مغادرة منازلهم.

ومعظم أراضي هولندا دون مستوى سطح البحر، وتعتمد على شبكة معقدة من السدود القديمة والحواجز الخرسانية الحديثة في الحماية من مياه البحر والأنهار.