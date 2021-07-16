روسيا محور الخلاف.. بايدن وميركل يعملان على إصلاح العلاقات الثنائية بعد توترها في عهد ترامب

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن -أمس الخميس- المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل؛ لبحث خلافات بين البلدين، وذلك في وقت يسعى فيه الجانبان لتعزيز العلاقات التي تضررت بعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن -في بداية الاجتماع بالمكتب البيضاوي- إن "التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا قوي ونأمل في أن نستمر في ذلك، وأنا واثق من أننا سنستطيع".

وأكدت ميركل أنها تقدر الشراكة بين البلدين، مشيرة إلى الدور الأميركي في بناء ألمانيا حرة وديمقراطية.

وتوجد خلافات بين البلدين على مجموعة من القضايا منها خط أنابيب "نورد ستريم 2" (Nord Stream2) الذي يجري تشييده من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق وتخشى واشنطن أن يضر أوكرانيا ويزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

وأوضح الجانبان استمرار الخلاف بينهما فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" الذي اكتمل تقريبا وسيزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر ألمانيا.

وقال بايدن إن الشراكة بين واشنطن وبرلين ستزداد قوة على الأساس الذي ساعدت ميركل في بنائه.

ونبه إلى أنه يمكن "حتى لأقرب الأصدقاء أن يختلفوا في الرأي"، مشيرا إلى أنه أعرب مجددا لميركل عن مخاوفه بشأن "نورد ستريم 2".

وأضاف أن الولايات المتحدة وألمانيا اتفقتا على دعم أوكرانيا في جهود الإصلاح وفيما يتعلق بسيادتها ووحدة أراضيها.

وسينقل "نورد ستريم 2" الغاز الطبيعي من روسيا مباشرة إلى ألمانيا متجاوزا أوكرانيا. وأكدت ميركل أن الهدف من خط الغاز هو أن يكون مشروعا إضافيا، وليس بديلا لأوكرانيا كممر لنقل الغاز الطبيعي.

وقالت ميركل "رؤيتنا كانت ولا تزال أن أوكرانيا ستبقى دولة ممر للغاز الطبيعي"، وأن أي شيء خلاف ذلك سيتسبب في توتر كبير.

وأكدت أن ألمانيا "سترد بشكل فعال إذا لم تحترم روسيا حق أوكرانيا في أن تكون دولة ممر".

الصين وإيران

ويختلف البلدان أيضا بشأن جدوى الشراكة مع الصين في مشروعات تجارية وقيود السفر من ألمانيا إلى الولايات المتحدة.

وقالت ميركل "نؤمن بالتعاون مع الصين في مجالات الأمن والطاقة وغيرها".

وبخصوص إيران، قالت المستشارة الألمانية إنني تحدثت مع الرئيس بايدن عن إيران ولا بد من بذل كل الجهود من أجل التوصل لنهاية ناجحة في المفاوضات.

وأكد الجانبان مجددا على التزامهما بـ"التعاون الثنائي الوثيق فيما يتعلق بدعم السلام والأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم".

يشار إلى أن المستشارة ميركل قامت بأكثر من 20 زيارة لواشنطن خلال 16 عاما في منصبها، وأصبح بايدن هو رابع رئيس أميركي يشغل البيت الأبيض منذ توليها السلطة في عام 2005.

وتزامنت مع زيارة ميركل الفيضانات في غربي ألمانيا والتي أدت لسقوط العديد من القتلى.