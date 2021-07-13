اتفاق تعاون عسكري بين إثيوبيا وروسيا.. اجتماع لمجلس الدفاع السوداني بشأن سد النهضة ومصر تؤكد أنها تحدد خياراتها باتزان

وقّعت وزارة الدفاع الإثيوبية اتفاقية تعاون عسكري في أديس أبابا مع وفد من إدارات القوات الفنية للجيش الروسي، لرفع كفاءة الجيش الإثيوبي، وسط استمرار تحركات مصر والسودان للدفاع عن مصالحهما.

وأكدت وزارة الدفاع الإثيوبية -في بيان- أن الاتفاقية تهدف إلى تحديث قدرة الجيش الإثيوبي في المعرفة والمهارات والتكنولوجيا.

وبخصوص سد النهضة، قال المنسق الرئيسي لأعمال بناء قدرات الجيش الإثيوبي الجنرال باشا ديبيلي إن مشروع السد ليس مجرد تعبئة ومرور ماء من التوربينات أو إنتاج كهرباء.

وأكد ديبيلي -خلال ندوة عن جهود الجيش في حفظ الاستقرار- أن مشروع سد النهضة هو بمثابة الضوء الثاني لحرية السود، وفق تعبيره، وأن بناءه يعني تحقيق الحرية الكاملة للبلاد.

الاتحاد الأفريقي

وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي إن إثيوبيا تقدّر تفهم أعضاء مجلس الأمن للمساعي التنموية الحقيقية لإثيوبيا، وإعادةَ الأمر إلى الاتحاد الأفريقي.

وأضاف بقلي أنه التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأطلعه على مرحلة إنشاء سد النهضة والتعبئة الثانية للسد والمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الري الإثيوبي إنه أوضح للأمين العام موقف بلاده من القضايا الفنية والقانونية العالقة لاستكمال القواعد والإرشادات الخاصة بسد النهضة.

وكان المدير العام للأرصاد الجوية الإثيوبية قال إن التعبئة الثانية لسد النهضة قد تكتمل قبل موعدها المحدد بسبب غزارة الأمطار.

قضية وجودية لمصر

من جهته، صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه طلب من الأوروبيين العمل على إقناع إثيوبيا بضرورة التحلي بالمرونة، وتفهم أن قضية سد النهضة قضية وجودية بالنسبة لمصر.

وأكد شكري أن مؤسسات بلاده تحدد خياراتها في الوقت الملائم وباتزان، مشددا على أن القاهرة ستدافع عن مصلحة شعبها دون تهاون، على حد تعبيره.

وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري -أمس الاثنين، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- أزمة سد النهضة وتحريك جمود عملية السلام في الشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية أن شكري التقى في بروكسل مع وزراء الخارجية الأوروبيين، دون تحديدهم أو ذكر تفاصيل عن الزيارة.

كما أعرب عن تقدير بلاده لبيان الاتحاد الأوروبي الأخير الذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

والخميس، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن نزاع السد عقب 3 أيام من إعلان إثيوبيا بدء ملئه للمرة الثانية، لكنه لم يصدر قرارا بشأنه وأعاد الملف إلى الاتحاد الأفريقي، دون تحديد إطار زمني للمفاوضات.

مجلس الدفاع السوداني

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم إن مجلس الأمن والدفاع في بلاده استمع إلى إحاطة عن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.

وأضاف ياسين إبراهيم أن المجلس ناقش الخطوات العملية اللازمة لحفظ حقوق السودان.

وأشار إلى أن المجلس قرر عقد اجتماع عاجل للّجنة العليا لسد النهضة، وآخر لمجلس الأمن والدفاع، بمدينة الروصيرص قرب الحدود الإثيوبية، لمناقشة تطورات هذا الملف.

من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن التحركات الإثيوبية الأحادية في تعبئة سد النهضة مضرة ببلادها، ويجب أن تكون محل شجب.

وفي مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، أثنت الوزيرة السودانية على الدور الروسي في مجلس الأمن الرافض للتحركات الأحادية في قضية سد النهضة.

الحوار

وفي وقت سابق، قال مفوّض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حل أزمة سد النهضة يتم عبر الحوار، وإن الاتحاد يتفهم مخاوف مصر والسودان بشأن أزمة السد.

وأوضح بوريل أنّ أزمة سد النهضة ليست على أجندة اجتماع الوزراء، لكنها ستناقش في إطار البند الخاص بإثيوبيا وفي سياق الحديث عن إقليم تيغراي.

وفي السياق ذاته، قال مصدر حكومي رفيع -للجزيرة- إنهم سمعوا بمبادرة من الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة.

وأضاف المصدر أن الخرطوم لم تتلق بعد إخطارا رسميا بشأن المبادرة، وذلك ردا على الأنباء التي تحدثت عن أن الاتحاد الأفريقي دعا خلال اليومين الماضيين الأطراف المعنية بقضية سد النهضة إلى جولة مفاوضات جديدة.