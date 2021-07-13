"إيكاو" توافق على مقترح قطر لإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران

ذكرت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" (ICAO) وافق من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، بالاستناد إلى المقترح المقدم من دولة قطر، والذي يشمل مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها وذلك لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة في المجال الجوي الإقليمي، والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار.

وحسب بيان للوزارة فإن الموافقة جاءت خلال الدورة 223 من اجتماعات إيكاو -وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة- والتي عقدت ابتداء من 18 يونيو/حزيران الماضي.

كما تضمن مقترح قطر عزمها على الانسحاب من الترتيب الحالي الذي أسندت بموجبه إلى البحرين مهمة تقديم خدمات الملاحة الجوية فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها بموجب الفقرة (1.1.2) بالملحق 11 من اتفاقية شيكاغو.

وأقر مجلس إيكاو بأحقية قطر في طلب إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، فوق أراضيها الخاضعة لسيادتها والمجال الجوي الواقع فوقها، عملا بالمادة 1 من اتفاقية شيكاغو.

دول المنطقة

كما أقر مجلس إيكاو بأن البحرين قد دأبت على تقديم خدمات الملاحة الجوية بصورة آمنة وفعالة على مدى عدة عقود في إقليم الشرق الأوسط، ودعا المجلس هذه المملكة، ودولة قطر، إلى جانب الدول المجاورة المهتمة بهذه المسألة، إلى بدء حوار تعاوني تحت رعاية رئيس المجلس، للاتفاق على الترتيبات الفنية الملائمة لتنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ، على أن تقدم نتائج مناقشات دول الإقليم إلى مجلس إيكاو بدورته رقم 224، وذلك من أجل الموافقة على تعديل خطة الملاحة الجوية الخاصة بإقليم الشرق الأوسط.

وخلال اجتماعات مجلس إيكاو، قال وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إن مقترح بلاده بإنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ "يشكّل أهمية كبيرة لمستقبل الطيران المدني ليس في منطقة الشرق الأوسط وحسب بل وفي العالم بأسره، ويعبر عن حق من حقوق قطر السيادية ويعكس الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة لتطوير منظومة الملاحة الجوية لديها".

يُشار إلى أن قطر قدمت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017 شكوى أمام مجلس إيكاو ضد بلدان الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تفصل فيها الآثار السلبية التي سببتها هذه الدول على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية حين حظرت أوائل يونيو/حزيران جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها.

وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2020 قرارا يقضي باختصاص إيكاو في النظر بالشكوى القطرية، وذلك بعدما قدمت دول الحصار الأربع دفوعات بعدم اختصاص المنظمة بالنظر في القضية.