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في ظل تدابير صارمة لمواجهة كورونا.. 5 إجراءات سعودية لضمان حج صحي

جانب من حج العام الماضي الذي اقتصر على 10 آلاف حاج فقط بسبب جائحة كورونا (رويترز)
جانب من حج العام الماضي الذي اقتصر على 10 آلاف حاج فقط بسبب جائحة كورونا (رويترز)
12/7/2021-|آخر تحديث: 12/7/202103:06 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية 5 إجراءات لضمان حج صحي هذا العام، سيقتصر فيه أداء الفريضة على 60 ألف حاج من داخل المملكة، من المواطنين السعوديين والمقيمين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن السلطات جهزت 4 مراكز لاستقبال الحجاج قبل دخولهم مكة المكرمة هي النوارية والزايدي والشرائع والهدا، وستستقبل هذه المراكز في يومي السابع والثامن من ذي الحجة (السبت 17 يوليو/تموز والأحد 18 يوليو/تموز الحالي) الحجاج القادمين من جميع مناطق المملكة، ومنها حجاج مكة، إذ سيتم تفويجهم لأداء المناسك عبر حافلات معتمدة ومصرحة من لدن وزارة الحج والعمرة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية حفاظا على سلامة الحجيج وأمنهم.

وتفيد بيانات وزارة الحج والعمرة بأن ثمة أكثر من 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن، و33 رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر.

قائد صحي

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تعيين قائد صحي لكل 20 حاجًّا، في حين أنهت وزارة الحج والعمرة تهيئة 25 مسارا للحجيج في صحن الطواف، فضلا عن تهيئة ساحات المسجد الحرام، وأبواب دخول وخروج الحجاج لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت السعودية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن أمس الأحد هو أول أيام ذي الحجة (شهر الحج)، وعيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الجاري، يسبقه بيوم الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم.

وللعام الثاني على التوالي، تقيم السعودية شعيرة حج بعدد محدود من ضيوف الرحمن، يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة، ويمثلون 150 دولة، في ظل ضوابط صحية مشددة لمواجهة مخاطر جائحة فيروس كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، جراء تفشي جائحة كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج في 2019، من كل أرجاء العالم.

المصدر : وكالة الأناضول

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