وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي في بروكسل

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في بروكسل مساء اليوم الأحد، وذلك على هامش زيارتيهما للعاصمة البلجيكية لعقد لقاءات تشمل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت الخارجية المصرية إن لقاء الوزيرين بحث التحرك العاجل لإطلاق عملية مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لما وصفته بحلحلة الجمود الراهن في العلاقات بين الطرفين.

ويأتي اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا في ظل جهود بذلتها القاهرة في الفترة الأخيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوما في مايو/أيار الماضي، وعقب تصريحات متكررة من خارجية مصر تؤكد على أهمية عودة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لطاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، توجه شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المجلس الأوروبي، بحسب بيان سابق للخارجية المصرية لم يفصح عن فحواها.

وأكد البيان أن من المقرر أيضا أن يعقد شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وفجر 21 مايو/أيار المنصرم، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي على القطاع، مما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.