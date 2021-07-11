البث الحي
أخبار|مصر

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي في بروكسل

شكري (يسار) بحث مع لبيد التحرك العاجل لإطلاق عملية مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (مواقع التواصل)
شكري (يسار) بحث مع لبيد التحرك العاجل لإطلاق عملية مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (مواقع التواصل)
11/7/2021-|آخر تحديث: 11/7/202109:30 PM (مكة المكرمة)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في بروكسل مساء اليوم الأحد، وذلك على هامش زيارتيهما للعاصمة البلجيكية لعقد لقاءات تشمل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت الخارجية المصرية إن لقاء الوزيرين بحث التحرك العاجل لإطلاق عملية مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لما وصفته بحلحلة الجمود الراهن في العلاقات بين الطرفين.

ويأتي اللقاء الذي لم يعلن عنه مسبقا في ظل جهود بذلتها القاهرة في الفترة الأخيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوما في مايو/أيار الماضي، وعقب تصريحات متكررة من خارجية مصر تؤكد على أهمية عودة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لطاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق اليوم، توجه شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المجلس الأوروبي، بحسب بيان سابق للخارجية المصرية لم يفصح عن فحواها.

وأكد البيان أن من المقرر أيضا أن يعقد شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وفجر 21 مايو/أيار المنصرم، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي على القطاع، مما تسبب باستشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

استغلال وضرب وتخدير.. رحلة عذاب العمال الزراعيين الأجانب في إيطاليا

عمال إنقاذ في موقع قتل فيه 4 مزارعين هنود نتيجة غرقهم في خزان طيني شمالي إيطاليا (الأوربية)

نيويورك تايمز: مشاريع فنادق ومراكز تسوق فاخرة .. هكذا تحولت الرمادي من مدينة أشباح إلى مدينة عصرية

العمل جار حاليا لبناء الفنادق والمراكز التجارية والأسواق والمقاهي والشاليهات (نيويورك تايمز)

ماذا بعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة وما مصير مشروع القرار التونسي؟

تخشى مصر من تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على حصتها من مياه النيل (مواقع التواصل)

البرلمان المصري يقرّ قانونا يسمح بفصل “موظفي الإخوان”

صورة من داخل مجلس النواب المصري (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد شغب وموجة إساءات ضد لاعبين سود.. الشرطة البريطانية تعتقل العشرات وجونسون يدعو لوقف العنصرية

شوارع لندن شهدت أعمال شغب في نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا (رويترز)

بشار الأسد تحت مجهر التحليل النفسي: كيف تحوّل الطبيب الخجول إلى سفاح قتل الآلاف؟

رسم كاريكاتيري لبشار الأسد (رسم: رأفت الخطيب)

الأردن.. حكم بـ15 سنة سجنا لباسم عوض الله والشريف حسن والدفاع يعتزم الطعن

مورينيو وكين ينتقدان اختيار ساكا بدلا من الكبار لتنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة وغريليش يرد

لاعبو المنتخب الإنجليزي يواسون ساكا الذي انخرط في البكاء بعد إهداره ركلة الترجيح الحاسمة (رويترز)