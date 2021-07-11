كورونا.. وفاة امرأة أصيبت بمتحورين بوقت واحد وأميركا "قلقة جدا" من مخاطر السلالات الجديدة

أعلن باحثون بلجيكيون اليوم الأحد حالة غير مسبوقة لامرأة تسعينية توفيت جراء مضاعفات "كوفيد -19″، تبين أنها أصيبت بصورة متزامنة بمتحورين لفيروس كورونا، في حين قالت الولايات المتحدة إنها قلقة جدا من مخاطر سلالات فيروس كورونا على تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال الباحثون، في دراسة نشرت في مؤتمر علمي أوروبي، إن سيدة في بلجيكا توفيت في مارس/آذار الماضي جراء إصابتها بالمتحورين "ألفا" (ظهر أول مرة ببريطانيا) و"بيتا" (ظهر أول مرة بجنوب أفريقيا)، في ظاهرة قالوا إنه "استهين بها".

وذكرت عالمة الأحياء الجزيئية، آن فانكربرغن، المشرفة على الدراسة، في بيان أصدره المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، أن الأمر يتعلق بأولى الحالات الموثقة لعدوى متزامنة بمتحورين مقلقين من فيروس "كوفيد-19".

ولم تكن المرأة التي توفيت جراء الإصابة بمتحورين تعاني مشاكل صحية محددة، كما لم تكن قد تلقت لقاحا مضادا للفيروس وفق دراسة الحالة التي عُرضت في المؤتمر المذكور، وراجعها أقران ضمن لجنة الاختيار التابعة له.

علامات استفهام

وحسب عالمة الأحياء البلجيكية فإن "من الصعب تحديد ما إذا كانت العدوى المتزامنة بمتحورتين قد أدّت دورا في التدهور السريع لحالة المريضة".

وأضافت آن فانكربرغن "كانت المتحورتان المختلفتان تنتشران في بلجيكا في ذلك الوقت (مارس/آذار 2021)، لذا من المحتمل أن تكون العدوى قد انتقلت إلى السيدة من شخصين مختلفين. لسوء الحظ، لا نعرف كيف أصيبت".

يشار إلى أن فكرة الإصابة بعدوى متعددة بسلالات فيروس كورونا ليست بالجديدة تماما، ففي يناير/كانون الثاني الماضي سجل علماء برازيليون حالتين من الإصابة بسلالتين مختلفتين لفيروس كورونا، ولكن الدراسة لم تنشر بعد في مجلة علمية. وتثير مثل هذه الحالات تساؤلات عن مدى الحماية التي يمكن أن توفرها لقاحات كورونا.

قلق أميركا

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخزانة (المالية) الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن بلادها قلقة جدا من تهديدات متحورات فيروس كورونا لتعافي الاقتصاد العالمي، وأضافت في مؤتمر صحفي بمناسبة اجتماع وزراء مالية دول مجموعة الـ20 في مدينة البندقية الإيطالية "نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحدث في أي جزء من العالم يؤثر في الدول الأخرى".

ودعت الوزيرة الأميركية إلى تعاون الدول لتسريع عملية التلقيح، وتحديد هدف تطعيم 70% من سكان العالم العام المقبل.

جانيت يلين (يمين) دعت لتعاون الدول لتسريع عملية التلقيح لمواجهة تهديدات متحورات كورونا (رويترز)

وجاء في البيان الختامي لوزير مالية دول الـ20 أن التعافي الاقتصادي "يتسم بتباين كبير بين البلدان وداخلها ويظل عرضة لخطر التراجع، لا سيما مع انتشار سلالات جديدة من (كوفيد-19) والتباين في وتيرة التطعيم". وقال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الـ20، "نتفق جميعا على أنه علينا تجنب فرض أي قيود مرة أخرى على حركة المواطنين، وأسلوب حياة الناس".

وضع أستراليا

من ناحية أخرى، سجلت أستراليا اليوم الأحد أول حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا منذ بداية العام الحالي، فضلا عن تسجيل رقم قياسي للإصابات خلال 2021 بلغ 77 إصابة جديدة بالفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز التي تكافح تفشي سلالة دلتا.

وحالة الوفاة هي لامرأة تسعينية قضت بعد ساعات من ظهور نتائج فحص كورونا الذي كان إيجابيا، وهي أيضا أول حالة وفاة جراء إصابة محلية في أستراليا منذ بداية العام الحالي.

وقالت رئيسة وزراء حكومة الولاية، جلاديس بيرجيكليان، إن من المتوقع ارتفاع الأعداد ارتفاعا أكبر في الأيام المقبلة في مدينة سيدني والمناطق الواقعة حولها، التي تخضع لعزل عام منذ 3 أسابيع، وسجلت أستراليا أمس السبت 50 إصابة، وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021، وبذلك يرتفع عدد حالات التفشي الأخيرة إلى 566 حالة.

يشار إلى أن قرابة 184 مليون نسمة أصيبوا بالفيروس في العالم، وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 4 ملايين وأكثر من 137 ألف شخص.