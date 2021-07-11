خلال مكالمة هاتفية.. الرئيس الإسرائيلي يدعو عباس لاستئناف الحوار

أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني محمود عباس، اعتزامه استئناف الحوار بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس بهرتسوغ، لتهنئته بمناسبة تنصيبه رئيسا لإسرائيل خلفا لرؤوفين ريفلين.

وقال هرتسوغ، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكدت له اعتزامي استئناف الحوار، واستمراره بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، كما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون".

وأضاف أنه أبلغ عباس بأنه ينوي إجراء حوار مستمر مع السلطة الفلسطينية "على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنبا إلى جنب".

ويعتبر منصب رئيس الدولة في إسرائيل فخريا، والقرارات السياسية تكون بيد رئيس الحكومة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس عباس أكد في اتصال هاتفي مع هرتسوغ، ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.

وشدد عباس على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وفي وقت سابق الأحد، نشرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، ما قالت إنها قائمة مطالب ينوي عبّاس تقديمها لواشنطن كشرط لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع إسرائيل منذ أكثر من 7 سنوات.