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أخبار|عراق

إحباط محاولتين لتفجير خطوط الكهرباء في العراق

أصابع الاتهام توجه إلى تنظيم الدولة في محاولة تفخيخ أبراج الطاقة (الأناضول ـ أرشيف)
أصابع الاتهام توجه إلى تنظيم الدولة في محاولة تفخيخ أبراج الطاقة (الأناضول ـ أرشيف)
11/7/2021

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط محاولتين لتفجير خطوط نقل الطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى.

واتهم حساب خلية الإعلام الأمني بالعراق، عبر حسابه الرسمي على تويتر، تنظيم الدولة بالوقوف وراء العملية، موضحا أن "إبطال التفجيرين تم بعد تفكيك عدد من العبوات الناسفة التي زرعها أفراد تابعون لتنظيم الدولة أسفل الأبراج".

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات متكررة على أبراج الطاقة في العراق، وذلك ما أدى إلى تقليص ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية في ظل درجات حرارة هي الأعلى في البلاد منذ سنوات، بلغت نحو 52 درجة مئوية.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش الأسبوع الماضي بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد سلسلة هجمات شنّت عليها أخيرا، وأدّت إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي في عموم البلاد.

يذكر أن العراق يعاني أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.

المصدر : وكالات

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