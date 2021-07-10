نفت تعرضها لهجوم معلوماتي.. خلل تقني بأنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الطرق الإيرانية

أعلنت وزارة الطرق الإيرانية حدوث خلل تقني في أنظمة الكمبيوتر والشبكة المعلوماتية، أدى إلى عطل في موقع الوزارة الإلكتروني والمواقع الإلكترونية التابعة لها.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن وحدة تقنية المعلومات في وزارة الطرق بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.

ونفت مؤسسة السكك الحديد الإيرانية تعرض خدماتها لهجوم معلوماتي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، رغم وجود تقارير عن اضطراب في حركة القطارات في مناطق مختلفة من البلاد.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية نشرت أمس الجمعة تقريرا عن "فوضى غير مسبوقة" في المحطات، متحدثة عن تأخر أو إلغاء مئات رحلات القطارات.

ونقلت وكالة "إسنا" عن المتحدث باسم مؤسسة السكك الحديد الوطنية، صادق سكري، اليوم السبت، قوله "لم يصب أي اضطراب أو هجوم معلوماتي قطارات الركاب أو البضائع أو قطارات ما بين المدن".

وشكلت إيران في الأعوام الماضية هدفا لعدد من محاولات الهجوم المعلوماتي، ومنها ما كان في 2019 حين تعرضت مواقع حكومية لهجوم "شديد التنظيم".