تعديل وزاري في إسبانيا يطيح بوزيرة الخارجية ويبقي على وزيرة الاقتصاد

عين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزيرا جديدا للخارجية، خلفا للوزيرة أرانشا غونزاليس لايا، لكنه أبقى على وزيرة الاقتصاد في تعديل وزاري اليوم السبت.

وتولى خوسيه مانويل ألباريس منصب وزير الخارجية خلفا لأرانشا التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع المغرب، بعد موافقتها على علاج إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو -التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية- في مستشفى بإسبانيا.

وستصبح إيزابيل رودريجيث المتحدثة الجديدة باسم الحكومة ووزيرة الأراضي، بينما احتفظت ناديه كالفينو بالحقيبة الاقتصادية وتولت بالإضافة إلى ذلك منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

كما احتفظ الأعضاء الخمسة في حزب يونيداس بوديموس "معا نستطيع" -وهو شريك الأقلية في الحكومة الائتلافية- بمناصبهم.