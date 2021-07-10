تبنّته حركة الشباب.. قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبا حكوميا بمقديشو

قتل اليوم السبت ما لا يقل عن 8 أشخاص، وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت موكبا حكوميا عند تقاطع مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الانفجار وقع عند تقاطع بنادر في مقديشو، وأن نحو 8 جثث بينهم جثة امرأة شوهدت في مكان الانفجار.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الانفجار استهدف موكبا كان يضم المسؤول الكبير بالشرطة قائد قوات شرطة محافظة بنادر، فرحان قرولي، ولكنه نجا من الهجوم.

من جهته، أعلن المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة "الشباب المجاهدون"، عبد العزيز أبو مصعب، مسؤولية الحركة عن الهجوم.