أردوغان يستقبل عباس في إسطنبول ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفلسطيني محمود عباس في إسطنبول، اليوم السبت، وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة للوضع الإنساني في فلسطين.

وقال مراسل الجزيرة في تركيا إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، ومسيرة المصالحة بين الأطراف الفلسطينية والانتخابات المقبلة.

وعقب اللقاء الثنائي المغلق بين الرئيسين، جرى لقاء موسع بين وفدي البلدين، وضم الوفد التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن الطرف الفلسطيني، حضر السفير الفلسطيني في أنقرة فايد مصطفى ووزير الخارجية والمهاجرين رياض المالكي ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات ماجد فرج.

لقاء موسع بين وفدي البلدين جرى عقب اللقاء الثنائي بين الرئيسين (الأناضول)

والجمعة، ذكر بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن زيارة عباس ستستمر 3 أيام، ما بين 9-11 يوليو/تموز الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كافة النواحي.

من جهته، قال سفير فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى السبت، إن زيارة الرئيس عباس إلى تركيا "مهمة وتأتي في توقيت مهم"، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وفي مدينة القدس.