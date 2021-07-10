البث الحي
أخبار|فلسطين

أردوغان يستقبل عباس في إسطنبول ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

أردوغان (يمين) وعباس بحثا التطورات الأخيرة للوضع الإنساني في فلسطين (وكالة الأناضول)
أردوغان (يمين) وعباس بحثا التطورات الأخيرة للوضع الإنساني في فلسطين (وكالة الأناضول)
10/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202107:42 PM (مكة المكرمة)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفلسطيني محمود عباس في إسطنبول، اليوم السبت، وبحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة للوضع الإنساني في فلسطين.

وقال مراسل الجزيرة في تركيا إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، ومسيرة المصالحة بين الأطراف الفلسطينية والانتخابات المقبلة.

وعقب اللقاء الثنائي المغلق بين الرئيسين، جرى لقاء موسع بين وفدي البلدين، وضم الوفد التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن الطرف الفلسطيني، حضر السفير الفلسطيني في أنقرة فايد مصطفى ووزير الخارجية والمهاجرين رياض المالكي ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات ماجد فرج.

لقاء موسع بين وفدي البلدين جرى عقب اللقاء الثنائي بين الرئيسين (الأناضول)

والجمعة، ذكر بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن زيارة عباس ستستمر 3 أيام، ما بين 9-11 يوليو/تموز الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كافة النواحي.

من جهته، قال سفير فلسطين لدى تركيا فايد مصطفى السبت، إن زيارة الرئيس عباس إلى تركيا "مهمة وتأتي في توقيت مهم"، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية، بما في ذلك العدوان على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وفي مدينة القدس.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أردوغان يهاتف عباس وهنية ويتعهد بالتحرك إسلاميا ودوليا لوقف "الإرهاب الإسرائيلي"

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالين هاتفيين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبحث معهما الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وسكان القدس.

10/5/2021

لوموند: فلسطين.. عار عليك يا محمود عباس!

ترى صحيفة لوموند الفرنسية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بإلغائه عدة انتخابات وإطلاقه موجة عنيفة من القمع السياسي، أصبح عقبة أمام تحرير شعبه، وفقد بذلك ما تبقى له من شرف ضئيل.

6/7/2021
المزيد من أخبار

أردوغان: لا سلام بالمنطقة ما دامت إسرائيل تمارس الضم والاحتلال

جانب من الاجتماع الموسع بين الجانبين التركي (يمين) والفلسطيني أمس السبت في إسطنبول (الأناضول)

وزير خارجية عُمان: لن نكون ثالث دولة خليجية تطبّع مع إسرائيل

بدر البوسعيدي: عُمان تقف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (مواقع التواصل)

هاييتي.. زوجة الرئيس تتهم خصومه السياسيين باغتياله وتدعو الشعب لمواصلة معركته

الرئيس الهاييتي الراحل جوفينيل مويس يقف مع زوجته مارتين (الأوروبية)

شاهد- بعد فتح المعابر مع تركيا.. لحظات مؤثرة للقاء لاجئ سوري أهله في إدلب

اللاجئ السوري محمد شعبان يعانق عائلته في إدلب لأول مرة منذ سنوات (الجزيرة)
الأكثر قراءة

معركة مذهلة استمرت 30 عامًا بين شقيقتين وعصابات المافيا في إيطاليا

أسطورة المافيا الإيطالية تحدّتها الشقيقتان اللتان ناهضتا المافيا 3 عقود (مواقع التواصل الاجتماعي)
logo

بعد الاجتماع المثير لمجلس الأمن.. تعرف على قصة سد النهضة وأهم الشركات والدول التي تموله

كورونا تهدد تعافي الاقتصاد العالمي.. موجة وبائية غير مسبوقة بتونس وإصابة رئيس وزراء الجزائر

logo

كيف بدأ سد النهضة؟ مشادة عمر سليمان وميليس زيناوي التي أشعلت الحرب في وادي النيل