السودان.. السلطات تفرج عن صحفي الجزيرة والشبكة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اختطافه

نددت شبكة الجزيرة بالطريقة المهينة التي اعتقل بها صحفي الجزيرة علي أبو شلة والمعاملة السيئة التي تلقاها، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف المستهجن

أفرجت السلطات السودانية عن الصحفي في شبكة الجزيرة الإعلامية علي أبو شلة بعد اختطافه ظهر أمس الأربعاء أثناء تغطيته الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم، والتي طالب فيها المشاركون بإسقاط الحكومة، وتصحيح المسار، وتحقيق مطالب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وإذ تعبر شبكة الجزيرة عن ارتياحها لعودة الزميل علي إلى أهله وزملائه فإنها تندد بالطريقة المهينة التي اعتقل بها، والمعاملة السيئة التي تلقاها، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف المستهجن.

وتجدد الشبكة التزامها بنقل الخبر والصورة الكاملة من أنحاء العالم بموضوعية واحتراف، بما في ذلك الأحداث التي يشهدها السودان حاليا.

#مليونية٣٠يونيو #الجزيرة لحظة اعتقال صحفي قناة الجزيرة علي أبو شلة pic.twitter.com/szHjEYEnbD — تحالف قوى الثورة السودانية (@Sudan_Asrf) June 30, 2021

وتندد شبكة الجزيرة بأشد العبارات باستمرار استهداف الصحفيين واعتقالهم، وتطالب بحماية كل صحفي وتمكينه من أداء مهامه دون خوف أو استهداف.

وكانت السلطات الأمنية السودانية قد اعتقلت الصحفي أبو شلة أثناء تغطيته مظاهرات الخرطوم، دون أن تتضح ملابسات اعتقاله أو الجهة التي اقتيد إليها.

وأمس الأربعاء، نظمت احتجاجات في الخرطوم ومدن سودانية أخرى في ذكرى مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2019 أو ما تعرف بمجزرة القيادة، والتي قتل فيها أكثر من 100 متظاهر خلال فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، كما أن اليوم يصادف ذكرى الانقلاب العسكري في السودان عام 1989 بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير.