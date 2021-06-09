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أكدت حقها في متابعة المتورطين.. شبكة الجزيرة تعلن تعرضها لمحاولات اختراق سيبرانية متواصلة منذ السبت الماضي

الإمارات تشنّ حملة في أميركا ضد شبكة الجزيرة لإسكات صوتها (الجزيرة)
الإمارات تشنّ حملة في أميركا ضد شبكة الجزيرة لإسكات صوتها (الجزيرة)
9/6/2021-|آخر تحديث: 9/6/202106:29 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية تعرضها لمحاولات اختراق سيبرانية متواصلة شهدتها بعض منصاتها ومواقعها الإلكترونية الأسبوع الجاري.

وقالت الشبكة في بيان إن تلك المواقع والمنصات شهدت في الفترة ما بين 5 و8 من الشهر الجاري محاولات وهجمات متواصلة، بهدف النفاذ إلى بعض منصاتها الإخبارية وتعطيلها والتحكم بها.

وأضافت أن ذروة توقيت الهجوم الإلكتروني تزامنت مساء الأحد 6 يونيو/حزيران، قبيل عرض فيلم "في قبضة المقاومة" ضمن برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة.

وقالت الشبكة إن كل هذه المحاولات تعطلت وباءت بالفشل، حيث تمكنت الشركة المشغلة للخوادم من رصد ومتابعة هذه الهجمات، والحيلولة دون تحقيق مبتغاها.

وأدانت الجزيرة هذه التصرفات، وأكدت حقها في متابعة المتورطين فيها قانونيا، كما أكدت استمرار أداء رسالتها الإعلامية الشجاعة دون أن تؤثر فيها مثل هذه المحاولات سوى بالإصرار على المضي قدما في نهجها الفريد.

المصدر : الجزيرة

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