قناة إسرائيلية: وزير الصحة يخطط للإطاحة بنتنياهو من قيادة حزب الليكود

قالت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، إن وزير الصحة يولي إدلشتاين أبلغ قياديين في حزب الليكود بعزمه منافسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، على رئاسة الحزب.

وأضافت أن إدلشتاين التقى فاعلين بارزين في الحزب، وطلب دعمهم لخلافة نتنياهو، وقال في محادثات مغلقة إنه يجب استبدال نتنياهو (71 عاما) الذي يترأس الحزب منذ 16 عاما.

ونقلت القناة عن مصادر في الحزب -لم تسمها- قولهم إن نتنياهو يخطط لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب في أقرب وقت لتجديد الثقة به.

ويشعر قياديون بالليكود أن حكم حزبهم بات في خطر، مع إعلان ائتلاف حكومي سيتناوب فيه على رئاسة الحكومة يائير لبيد زعيم حزب يوجد مستقبل (وسط) ونفتالي بينيت زعيم حزب يمينا (يمين) والذي سيُعرض على الكنيست في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وتعليقا على ما نسبته القناة لوزير الصحة، قالت مكتب إدلشتاين "المهمة المشتركة لنا جميعا هي إفشال الحكومة التي تعتمد على أصوات الحركة الإسلامية" (يقصد القائمة العربية).

وأضاف أنه عادة ما يُطلع وزير الصحة الجمهور بصوته على كل ما يتعلق بالقرارات المهمة، وليس من خلال مصادر مجهولة.

وعام 2019، نافس جدعون ساعر (رئيس حزب أمل جديد) حاليا، نتنياهو على رئاسة الليكود لكنه خسر أمامه.

وأبلغ نتنياهو الرئيس رؤوفين ريفلين، في 5 مايو/أيار الماضي، بفشله في تشكيل حكومة، مع انتهاء مهلة 28 يوما، ليتم تكليف لبيد بالمهمة، حيث أبلغ ريفلين، الأربعاء، بتمكنه من تشكيل الحكومة.